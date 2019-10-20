Фільм "Одного разу в Голлівуді" заборонили в Китаї

Фільм Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді» зняли з прокату в Китаї.

Реліз стрічки мав відбутися 25 жовтня за підтримки китайської кінокомпанії Bona Film Group, яка брала участь у фінансуванні проекту, повідомляє oKino.ua.

Однак китайські цензори скасували всі покази.

Причиною тому став скандал навколо того, як Тарантіно зобразив у фільмі ікону китайських бойових мистецтв Брюса Лі, а саме самовпевненим хвальком. Донька Брюса Лі публічно висловила своє обурення таким зображенням батька і зазначила, що образ, придуманий Тарантіно, не має нічого спільного з правдою, нагадує The Hollywood Reporter.

Режисер у свою чергу відповів, що ґрунтувався на реальних фактах, зокрема, на мемуарах вдови Брюса Лі, і наполіг, що показав актора саме таким, яким він був: зарозумілим хлопцем.