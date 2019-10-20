Мандрівний кінофестиваль Docudays UA їде до Житомира
Укрінформ
У Житомирі впродовж 21-26 жовтня показуватимуть документальні фільми про права людини у рамках мандрівного міжнародного кінофестивалю Docudays UA.
Про це йдеться на сторінці заходу у Facebook.
«Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA у жовтні знову завітає до Житомира. Для перегляду обрали 7 стрічок, які продемонструють у кінотеатрі «Україна» з 21 по 26 жовтня», - інформують організатори.
Зазначається, що кінофестиваль проходитиме у місті вже в одинадцяте. Цього року фільми дадуть можливість поміркувати над тим, як змінюється наше повсякдення, звички та способи комунікації з появою цифрових