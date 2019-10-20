На кінофестиваль "Місто мрії" привезли пів тисячі фільмів із 50 країн

Четвертий Рівненський міжнародний кінофестиваль “Місто Мрії” відбудеться 20- 23 жовтня 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“До конкурсних програм кінофестивалю надійшло близько 500 фільмів від режисерів з-понад 50 країн світу. Цього року журі оцінюватиме фільми у двох конкурсних програмах, національній та міжнародній”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, в національній програмі – у номінаціях “повнометражне документальне кіно” та “короткометражне ігрове кіно”. У міжнародній – “повнометражне ігрове кіно”, “короткометражне ігрове кіно”, “короткометражне документальне кіно” та “анімаційні короткометражні фільми”.

У межах програми популяризації національних фільмів на кінофестивалі глядачі зможуть переглянути створені за державної підтримки стрічки “Східняк”, “Заборонений”, “Бобот та енергія всесвіту”, “Штангіст”, “З України до Голлівуду”, “Гоголь Док”, “Кохання”, “Яблуко розбрату”, “Тарас. Повернення” та багато інших. Вхід на сеанси вільний.

Відкриття Рівненського міжнародного кінофестивалю “Місто Мрії” відбудеться 20 жовтня в Кінопалаці “Україна”.

У 2019 році кінофестиваль проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Рівненської міської ради, Управління культури і туризму Рівненського міськвиконкому.

Рівненський міжнародний кінофестиваль “Місто Мрії” відбувається з 2016 року. Володарями Гран-прі кінофестивалю стали фільми “Міф”, режисери Леонід Кантер, Іван Ясній (Україна, 2018), “Війна химер”, режисери Анастасія та Марія Старожицькі (Україна, 2017), “Musse”, режисер Джон Хеллберг (Швеція, 2016).