“Під час “операції” ніхто не постраждав”: у Раді впіймали дику куницю

Коридорами Верховної Ради у п'ятницю, 18 жовтня, бігала куниця.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голосу") та оприлюднив відео.

"Пленарний тиждень у Раді закінчився несподівано... знав, що в парламенті можна побачити різне, але навіть мене такий гість здивував. Як в кулуарах з’явилась ця дика куниця, питання", - написав він.

Железняк додав, що куницю "зловили та випустили на волю".

А керівник Секретаріату Голови Верховної Ради Юрій Лубкович у коментарях під цим постом зазначив, що під час "операції" не постраждала жодна тваринка.

Як куниця потрапила у будівлю ВР - невідомо.