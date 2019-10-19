Дитячий письменник: Часто буваю на сході, адже тамтешні діти потребують таких зустрічей

Дитячий письменник: Часто буваю на сході, адже тамтешні діти потребують таких зустрічей

Укрінформ
Український дитячий письменник Сашко Дерманський часто їздить на схід країни, де спілкується зі своїми маленькими читачами, оскільки переконаний, що діти з тамтешніх територій дуже потребують таких зустрічей.

Про це він повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

«Взагалі-то упродовж останніх років частенько доводиться їздити і до Краматорська, й до Костянтинівки, й до Авдіївки, багатьох інших містечок і сіл. Багато де бував і ще їздитиму, адже тамтешні діти потребують таких зустрічей», - зазначив дитячий письменник.

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Дерманський також розповів, що нещодавно був на Донбасі з благодійним фондом Сергія Жадана. “Це вже не перша наша спільна поїздка. Сергій і команда їздять туди регулярно, бувають у різних містечках, селах, відвідують навчальні заклади, школи, бібліотеки, школи-інтернати. Я їздив із ними кілька разів, цього разу ми були у прифронтових Мар’янці, Георгіївці, Максимільянівці. Ми зустрічалися з дітьми, спілкувалися, я знайомив їх зі своїми творами», - сказав він.

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