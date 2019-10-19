Дитячий письменник: Часто буваю на сході, адже тамтешні діти потребують таких зустрічей

Український дитячий письменник Сашко Дерманський часто їздить на схід країни, де спілкується зі своїми маленькими читачами, оскільки переконаний, що діти з тамтешніх територій дуже потребують таких зустрічей.

Про це він повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

«Взагалі-то упродовж останніх років частенько доводиться їздити і до Краматорська, й до Костянтинівки, й до Авдіївки, багатьох інших містечок і сіл. Багато де бував і ще їздитиму, адже тамтешні діти потребують таких зустрічей», - зазначив дитячий письменник.

Дерманський також розповів, що нещодавно був на Донбасі з благодійним фондом Сергія Жадана. “Це вже не перша наша спільна поїздка. Сергій і команда їздять туди регулярно, бувають у різних містечках, селах, відвідують навчальні заклади, школи, бібліотеки, школи-інтернати. Я їздив із ними кілька разів, цього разу ми були у прифронтових Мар’янці, Георгіївці, Максимільянівці. Ми зустрічалися з дітьми, спілкувалися, я знайомив їх зі своїми творами», - сказав він.