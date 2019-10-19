"Пригоди вужа Ониська" поставлять в Київському театрі ляльок на лівому березі – Дерманський

Київський муніципальний академічний театр ляльок, що на лівому березі, планує поставити виставу за повістю Сашка Дерманського «Володар Макуци, або Пригоди вужа Ониська».

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив сам український дитячий письменник.

«Повість я написав ще в 2004-му році. Досі вужик Онисько є одним із улюблених героїв дітей, вони його обожнюють, а Київський муніципальний академічний театр ляльок, що на лівому березі, взявся зробити про нього виставу. Мабуть, вже не менше року вони її готують, я зустрічався з режисером. Сподіваюсь, що скоро вужа Ониська можна буде зустріти й у ляльковому театрі», - розповів він.

Також Дерманський додав, що не збирається переходити до дорослої літератури, оскільки це – не його.

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«Мабуть, доросла література – не моє. Мені здається, що в дитячій літературі в мене щось таки виходить, і є ще над чим працювати. Он, бачте, діти четверте Чудовисько просять. Дехто хоче знати, що ж сталося з родиною Ковальчуків із повісті «Мері». Та мені й самому цікаво. Хоча я й написав цю історію, але розумію, що коли читач перегортає останню сторінку, у нього раптом з’являється ціла низка питань. Швидше за все, якщо я писатиму продовження, та це буде пріквел, тобто передісторія деяких героїв «Мері», - поділився письменник своїми планами.