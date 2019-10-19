Шеф-диригент Київського камерного оркестру Національної філармонії України Наталія Пономарчук диригувала президентським симфонічним оркестром Туреччини на концертах з нагоди 74-ї річниці Організації Об’єднаних Націй, які відбулись в Анкарі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

"Музика представляє дві речі, які абсолютно важливі в діяльності ООН. Перше, це універсальна мова. Музика нас єднає. Музика – це символ миру. Але, разом з тим, музика представляє різноманітність. І різноманітність – це колосальне багатство, це саме те, що необхідно в сучасному світі. Музика для нас – це суттєвий інструмент просування наших цінностей", - наголосив керівник офісу ООН в Туреччині Альваро Родрігес.

У концерті взяв участь відомий український скрипаль Дмитро Ткаченко.

"Це було неперевершено, емоційно, захопливо. Диригування, виконання, перфоменс - все на найвищому рівні. Дуже сильні емоції викликали рухи диригента, яка ніби проживає на сцені кожен звук. Навіть зі спини виглядало вражаюче. Звучання скрипки та високий рівень виконання музикантів надовго залишаться і пам’яті", - поділилися враженнями глядачі.

Українка диригувала президентським симфонічним оркестром Туреччини / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

Квитки на концерт були розібрані та розкуплені заздалегідь, а після концерту глядачі аплодували стоячи й не відпускали музикантів зі сцени оваціями.

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Наталія Пономарчук та Дмитро Ткаченко не вперше виступають в Туреччині. Наталія Пономарчук стала головним диригентом Президентського симфонічного оркестру Туреччини на концерті в Анкарі з нагоди Міжнародного жіночого дня.

Київський камерний оркестр Національної філармонії України виступив в Анкарі, в рамках 36-го музичного фестивалю, зібравши повний зал глядачів, у квітні. Також концерт оркестру під керівництвом шеф-диригента Київського камерного оркестру Національної філармонії України Наталії Пономарчук за участі відомого скрипаля Дмитра Ткаченка відкривав цього року прийом з нагоди Дня незалежності України, який відбувся у вересні.