В Україні відбулася прем'єра трилера з Жаном Рено

Прем’єрний показ трилера з Жаном Рено в головній ролі “Холодна кров” відбувся у четвер у Києві в кінотеатрі Multiplex (ТРЦ Sky Mall).

Як повідомляє пресслужба Держкіно, прем’єру відвідав режисер і сценарист фільму Фредерік Петіжан.

“Українські кінопрофесіонали неймовірно енергійні. Вони надзвичайно прагнуть виконати свою роботу найкращим чином. Я дуже непроста людина в роботі. Та, незважаючи ні на що, уся команда працювала дуже злагоджено. Частину фільму ми знімали на березі карпатського озера Синевир. Краєвиди в цих місцях ідеально збіглися з тими, що я собі уявляв, працюючи зі сценарієм. Враження від цих місць не зіпсували навіть тривалі морози”, - зазначив Петіжан.

Фільм знімався англійською, яка є рідною мовою для виконавиці головної жіночої ролі Сари Лінд. Жан Рено також часто знімається в англомовних стрічках. А от вітчизняних акторів, що вільно володіють англійською, як розповіла лінійний продюсер Ганна Конік, довелося добре пошукати. Одним із них став український актор американського походження Ігор Цішкевич, який народився і тривалий час жив у США. У картині також зіграли Джо Андерсон (серіал “Ганнібал”), Девід Гаязі (“Інтерстеллар”), Франсуа Гетарі (“Вбивства в абатстві Сент-Уен”).

Виробництво з українського боку здійснила компанія “ІСТ ВЕСТ ПРОДАКШН” (продюсер Олег Герман) за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Зйомки картини також проходили у США (Нью-Йорк) та Канаді. Світовий дистри’ютор – компанія UNIVERSAL, дистриб’ютор на території України – компанія MMD UA.

Фільм знімався у копродукції України, Франції та Бельгії.