21 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні преподобної Таїсії; про диво-вервечку, білку з собакою та черговий зоряно-космічний кульбіт Меркурія

За церковним календарем сьогодні святої преподобної Таїсії Єгипетської. Таїсія жила наприкінці ІІІ — початку ІV століття. Вона була блудницею, чи то пак повією і за професією, і за покликанням. Якось чутки про неймовірну красу і розпусту Таїсії дійшли до вух старця-ченця Пафнутія Великого, уславленого тим, що він наставляв на шлях спасіння і найзатятіших грішників. Старий переодягнувся в світські шати й помандрував у місто. Там він зустрівся один на один із Таїсією і зміг навернути жінку в християнство. Після декількох зустрічей Таїсія кардинально змінила життя. Вона стала черницею, одяглася в усе чорне і не випускала з рук вервечку. До речі, нещодавно Ватикан презентував електронну вервечку з “розумним” хрестом. Вона активується лише після того, як власник перехреститься. Браслет складається з 10 намистин із гематиту (староукраїнська назва - желізовець) і чорного агату. А ще в хресті знаходиться вмонтований чіп, що збирає і накопичує дані про користувача. Вервечка підключається до мобільного додатка, який доступний на іOS i Android, а коштуватиме вона 99 євро.

Прикмети такі: “Собака викачується по землі – чекай негоду”, “Білка мостить гніздо високо — на теплу зиму, низько — на люту”.

Сьогодні іменинники Дмитро, Іван, Олексій, Тетяна, Таїсія, Марія, Надія і Пелагея.

23 місячний день. З 11 жовтня Меркурій входить у петлю до 7 грудня, що означатиме перезавантаження всіх наших поточних справ і взаємозв’язків з реальністю. Цього разу період ретроградності Меркурія проходитиме в одному з найбільш складних і суперечливих знаків зодіаку — Скорпіоні. На декого чекає кардинальна, часом досить болісна перебудова і оновлення процесів взаємообміну ресурсами і цінностями між внутрішнім “Я” і світом. В мінусовому варіанті — це період важкої кризи, що зруйнує звичну стабільність ситуаціями і станами, які блокуватимуть можливість отримання певних ресурсів і цінностей, а ще може призвести до вимушених втрат. У конструктивному варіанті — отримання заслужених винагород, успішне завершення раніше розпочатого з такими результатами, які дадуть змогу перейти на якісно нові рівні взаємообміну з іншими та зі світом.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1994 – -6,7, а найтеплішим у 1935 – +21,9.