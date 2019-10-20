20 жовтня: народний календар і астровісник

Нині послушливого Сергія; чи скоро впаде сніг, навіщо туман припадає до землі та про вічні пріоритети

Сьогодні преподобного Сергія Послушливого, Печерського, в Ближніх печерах. Про життя цього святого відомо не надто багато. Жив він десь на межі ХІІ-ХІІІ ст., був ченцем Печерського монастиря в Києві. Його прізвисько Послушливий, з яким він увійшов не лише в історію Києво-Печерської лаври, але й усієї православної церкви, є досить промовистим і свідчить про надзвичайний послух і смиренність преподобного, які цінуються в чернецтві понад усе.

В народі на Сергія Послушного, або як його ще називали Зимового, вже чекали зими. Якщо земля на Сергія вкривається сніжком, то через місяць буде справжня зима. Коли ж ні – то й сніг упаде не скоро. Якщо вранці туман піднімається, утворюючи хмари, — перед дощем, а як припадає до землі – на сонячний день. Зима як зима, а от те, що незабаром в Україні таки похолодає – це стовідсотково. Але не будемо пришвидшувати, хай і на словах, те, що має прийти свого часу.

Іменинники нині всі Сергії та Миколаї.

“Місяць на небі, зіроньки сяють...” і сьогодні вже 20 місячна доба. Природний супутник Землі перебуватиме в Раку. Неодмінно вибудуйте сьогоднішній день так, щоб сім’я об’єдналась навколо чогось спільного і кожен відчув власну значущість, а також тепло й любов того, хто поруч. Наприклад, можете разом написати гімн власної родини чи намалювати фамільний герб. Сім’я — це смілива, ризикована і непередбачувана одіссея, сповнена карколомних небезпек і спокус, численних заходів і сходів сонця, чекань і повернень, помирань і воскресінь. І вона, зі своєю зазвичай сірою ідилією, незаперечна, як і саме життя. Ошатно-барокового недільного настрою!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1920 – -5,6, а найтеплішим у 1921 – +20,9.