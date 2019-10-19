19 жовтня: народний календар і астровісник

Що просити у батюшки на Хоми, якою ногою ставати на поріг і чим не варто зловживати на вихідних

Сьогодні апостола Хоми — одного з дванадцяти обраних, перших учнів Ісуса Христа; того самого, який вельми сумнівався у воскресінні Спасителя, адже власними очима цього дива не бачив. Він повірив лише тоді, коли Христос сам явився йому і вставив пальці учня в свої рани. Вираз «Хома невіруючий» давно став загальним.

Аж до самісінької Пилипівки в Україні колись тривали весілля. Їм обов’язково передували сватання. Але бувало так, що свати, які від імені парубка приходили сватати дівчину, замість обміняного хліба-солі, піднесеної хустки чи пов’язування рушниками, отримували відмову, а хлопець — гарбуза. Можливо, саме тому свататися йшли ввечері — щоб у разі відмови не осоромитися перед односельцями. Яким чином можна було уникнути незручної ситуації й не “впіймати облизня”? Борис Грінченко записав на Чернігівщині наступне: “...Як парубок ніяк не висватає собі дівки, то треба піти до батюшки, попросити пирога і з тим пирогом іти свататися, — буде удача. Прийшовши свататься, треба ступить попереду правою ногою на пориг, а правою рукою узяться за колочок і сказать: йду на суд, йду на ведмеді, гадиною поганяю, стою як овечка, — не мовте проти мене ні словечка”.

Прикмети на Хоми такі: якщо немає вітру – до похолодання. Цього дня можна було побачити й останні купчасті хмари.

День ангела нині у чоловіків з рідкісним ім’ям Хома.

21 місячний день. Від учорашньої легкості та грайливості Близнюків мало що залишиться — Місяць перейде до Рака — тож доведеться переключатися на глибокі приховані почуття і відчуття. В ці вихідні нагальним стає те, що відбувається всередині — в нашій душі, в нашій родині, в нашій оселі. Тож відпочинок теж має бути домашнім, затишним, в колі рідних і близьких людей. Зорі радять цього дня здійснювати тривалі піші прогулянки: парком, лісом, степом, містом. Вечірній гавкіт собак віщує, що незабаром почуєте щось приголомшливе. Не рекомендується зловживати алкоголем.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1976 – -4,5, а найтеплішим у 1957 – 21,2.