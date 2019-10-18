Говоримо з дитячим письменником Сашком Дерманським

Гість розповів, чому лякається, коли його називають сучасним «класиком» та згадав, над якою книгою плакав у дитинстві.

Письменник зізнався, що не слідкує за шкільною програмою, але перерахував, які саме його твори проходять у школах. Також розсекретив, до яких своїх історій планує написати продовження, а то й приквели. Він поділився спогадами, як молодша донечка Злата подарувала йому ідею для вірша «Бигимоти – не медмеді», промовивши лише одне слівце, а старша донька Влада – надихнула написати цілу повість «Царство Яблукарство». Більше у подкасті! Слухаємо!

ПРОСТО СЛУХАЙ:

Сашко Дерманський – один з найпопулярніших українських письменників, які пишуть для дітей. Його твори рекомендовано міністерством освіти України для шкільного читання в молодшій і середній школі. Він неодноразово здобував відзнаки престижних літературних рейтингів і премій, так як «книга року БІ-БІ-СІ», «Коронація слова», «Книга року» та «Золотий лелека».