Україна везе три фільми на європейський фестиваль DOK Leipzig

Фестиваль документального кіно Європи DOK Leipzig оголосив програму, в якій є і три українські проєкти - учасники цьогорічного фестивалю Docudays UA.

Про це повідомляє пресслужба Docudays UA.

“До міжнародного повнометражного конкурсу Next Masters Competition відібрали стрічку “Божественні” Романа Бордуна. Це калейдоскоп сучасного світу, його шаленого потоку та стосунків між людьми. Формально ця стрічка складається зі щоденникових відеозаписів режисера, які він робить у Києві, Львові та Одесі в різні пори року”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у короткометражній секції бере участь фільм “Понад Стіксом” колективу авторів (Марія Стоянова, Марія Теребус, Юлія Данильчук, Людмила Парасківа, Катерина Рибачук, Анастасія Фещук, Іван Бершадський, Алла Онопченко). Цьогоріч на фестивалі Docudays UA стрічка отримала спеціальну відзнаку DOCU/КОРОТКО “за чудовий приклад того, як колектив молодих кінематографістів може об'єднатися і створити цілісну історію, показану з багатьох точок зору суспільства”.

У традиційній програмі VR-проектів DOK Neuland на DOK Leipzig глядачі побачать українську роботу від режисерів Олексія Фурмана, Сергія Полежаки та Кирила Жилінського. Це проєкт “Наслідки VR: Євромайдан” – хроніка українського 20 лютого 2014 року з потужним акцентом на архівному матеріалі. Завдяки VR-проектові глядачі мають змогу пройти шляхом протестувальників, які билися за вулицю зі спецпризначенцями. В основі історії – хроніка того дня й архівні відеозаписи. Спогади очевидців, зняті у форматі 360° як відеоінтерв’ю, записані на тих самих місцях, де вони стояли того трагічного ранку.

Головне фото: фільм "Понад Стіксом"