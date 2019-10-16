Кім Чен Ин піднявся на білому коні на найвищу гору КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин піднявся на білому коні на найвищу гору в країні.

Про це повідомляє BBC із посиланням на місцеві ЗМІ.

"Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин піднявся на коні на найвищу гору в країні", - йдеться у повідомленні.

Відповідні фото були опубліковані на сайті Корейського центрального інформаційного агентства. На кадрах видно, як Кім Чен Ин на білому коні скаче по горі Пекту.

Як зазначає BBC, лідер КНДР вже не вперше підкорив гору заввишки 2750 метрів.

На думку аналітиків, у минулому такі неординарні кроки з боку Кім Чен Ина передували гучним анонсам. Так, у 2017 році лідер Північної Кореї відвідав гору за кілька тижнів перед тим, як заявив про відлигу у дипломатичних відносинах із Південною Кореєю.