Принцесу Бельгії заарештували на акції протесту

Промова 16-річної еко-активістки Грети Тунберг на Генасамблеї ООН знайшла відгуки в серцях багатьох небайдужих у різних куточках світу. Серед них - 63-річна принцеса Бельгії Есмеральда, яку також заарештували за участь в акції протесту на підтримку ідей Тунберг.

Про це повідомляє jetsetter.ua.

Разом із понад тисячею осіб принцеса брала участь в несанкціонованому протесті в самому центрі Лондона, на Трафальгарській площі. Учасники не лише влаштували сидячий страйк, але й перекрили дороги.

Про власний арешт Есмеральда розповіла в мережі, додавши, що понад п’ять годин провела в поліцейській дільниці й була відпущена після допиту.

Попри це вона не планує зупинятися та продовжить брати участь у вуличних пікетах та подібних екоакціях. За останні два місяці принцеса чотири рази виходила на вулицю разом із активістами.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня кліматична активістка Грета Тунберг виступила на саміті ООН з питань зміни клімату у Нью-Йорку із жорсткою заявою, звинувативши світових лідерів у тому, що вони "вкрали її мрії і дитинство".

Тунберг вже понад рік організовує акції протесту "П'ятниці заради майбутнього", домагаючись більш ефективного захисту клімату. Її щотижневий шкільний страйк переріс у міжнародний екологічний рух, до якого приєдналися сотні тисяч людей по всьому світу.