Принцесу Бельгії заарештували на акції протесту
Про це повідомляє jetsetter.ua.
Разом із понад тисячею осіб принцеса брала участь в несанкціонованому протесті в самому центрі Лондона, на Трафальгарській площі. Учасники не лише влаштували сидячий страйк, але й перекрили дороги.
Про власний арешт Есмеральда розповіла в мережі, додавши, що понад п’ять годин провела в поліцейській дільниці й була відпущена після допиту.
Попри це вона не планує зупинятися та продовжить брати участь у вуличних пікетах та подібних екоакціях. За останні два місяці принцеса чотири рази виходила на вулицю разом із активістами.
Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня кліматична активістка Грета Тунберг виступила на саміті ООН з питань зміни клімату у Нью-Йорку із жорсткою заявою, звинувативши світових лідерів у тому, що вони "вкрали її мрії і дитинство".