17 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні Єрофія; як шлюб харцизякам життя рятував, що зійде на пси, а кому, як завжди, таланитиме

Церква цього дня згадує священномученика Ієрофея, єпископа Афінського. На Єрофія не було якихось обрядодій. Ввечері молодь збиралася на вечорниці, а ще в цей період гуляли весілля. Прикметно, що інколи одруження могло навіть зберегти життя. Це могло статися в тому випадку, коли котрась із дівчат погоджувалась вийти заміж за злочинця. Український історик і етнограф Орест Левицький в одній зі своїх робіт наводить записаний на Волині переказ: “Молодий козак за якийсь злочин був засуджений до смертної кари. Коли був прочитаний декрет і кат підвів засудженого до плахи, із натовпу вийшла дівчина і накрила платком його голову, даючи тим самим знак, що вона обирає його собі в чоловіки і тим звільняє від страти”. Документальні підтвердження існування цього звичаю на українських землях можна знайти в “Архиве Юго-Западной России” за 1606 рік. Подібне було явищем радше спорадичним, аніж традиційним, але, все ж таки, було. Воно свідчить про те, як високо цінувалося одруження, що навіть звільняло від смерті. Для деяких дівчат (з огляду на фізичні вади чи злиденність родини) це був єдино можливий варіант вийти заміж: “Хоча б за старця, аби не зостацця!”

З іменинами вітайте Дмитра, Миколу, Якова, Домну, Вероніку.

19 місячна доба. Місяць від Тільця перейде до Близнюків. Вчорашній матеріалізм Тільця зійде на пси. Зате комунікабельність, інформованість, бажання всюди поспіти — заграє всіма фарбами. До всього ще й додасться прагнення раціональної комерції. Сьогодні й завтра таланитиме не трударям, котрі звикли сумирно “тягти лямку”, а спритним розумникам. Серед улюбленців долі — юристи всіх мастей. До речі, ось як характеризував цю професію у своєму “Словнику від Лукавого” американський гуру журналістики і публіцистики початку минулого століття Амброуз Бірс: “Юрист — це фахівець, який вміє вправно обходити закон”. Ну й гріх не процитувати таке: “ Голосування — здійснення права вільного громадянина клеїти дурника й занапащувати свою батьківщину”. Наче про сьогодення писане. Тож відволікайтеся від рутини, рухайтеся, спілкуйтеся, діліться враженнями й емоціями! Bye-bye...

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найбільш холодним цей день у Києві був у 1976 – -5,8 а найтеплішим у 1990 – +20,3.