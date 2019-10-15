У віці 112 років помер найстаріший француз

У Франції на 112-му році життя помер Роже Овен, який вважався найстарішим чоловіком у країні.

Про це повідомляє AFP у Twitter.

«Він ні на що не скаржився. Два тижні тому відмовився їсти. Це було його особисте рішення», - розповів син померлого.

Овен народився 20 березня 1908 року та був визнаний найстарішим чоловіком Франції у 2016-му.

Загалом найстаршою людиною Франції і усією Європи є Люсіль Рандон, якій 115 років.

Як офіційно вважається, найстарішою людиною у світі була француженка Жанна Кальман, яка померла у 1997 році у віці 122 років.