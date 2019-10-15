У Чернігові пройшла "Покровська книжкова толока"

Понад 50 письменників і поетів із Волині, Києва, Львова, Івано-Франківська та Чернігівщини взяли участь у Другому літературному фестивалі "Покровська книжкова толока", який пройшов напередодні у Чернігові.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Представлені Івано-Франківськ і Волинь, Львів і Київ, багато літераторів приїхало з нашої області, маємо понад 50 письменників і поетів, об’єднаних українським словом і українською книжкою", - сказала на відкритті свята одна з його організаторів, директор Чернігівської міської централізованої бібліотечної системи Людмила Зіневич.

Покровська книжкова толока в Чернігові / Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ

Головною локацією фестивалю стала центральна Алея Героїв в Чернігові. Там були розгорнуті виставка-продаж книг українських видавництв та Алея майстрів, працювали "Книгарня на колесах", "Безпрограшна книжкова лотерея", книжкова фотозона, дитяча локація, проходили автограф-сесії та майстер класи з народних ремесел, зі сцени звучав "Поетичний калейдоскоп" поетів та бардів.

Одночасно заходи проходили ще на трьох локаціях - у дорослій та дитячій міських бібліотеках і книгарні "Інтермеццо". У Центральній бібліотеці ім. М. М. Коцюбинського, зокрема, презентувалася книга "Чорнобиль" Володимира Шовкошитного. Шанувальники друкованого слова мали нагоду поспілкуватися з письменником і драматургом Володимиром Лисом та його дружиною, теж талановитою письменницею Надією Гуменюк.

Заходи в бібліотеках тривали до вечора.