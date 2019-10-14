"Нобеля" з економіки вручили борцям з бідністю

Нобелівську премію з економіки за 2019 рік отримали Абхіджит Банерджі, Естер Дюфло, Майкл Кремер за «експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю».

Про це повідомляється в Twitter премії.

«Премію Sveriges Riksbank у галузі економічних наук у пам'ять про Альфреда Нобеля в 2019 році присудили Абхіджиту Банерджі, Естер Дюфло і Майклу Кремеру за їх експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю», - йдеться в повідомленні.

На цьому «нобелівський тиждень», під час якого вручають премії, вважається закритим.

7 жовтня Нобелівська премія 2019 року з фізіології та медицини вручено трьом ученим за дослідження про те, як клітини відчувають і пристосовуються до наявності кисню.

У галузі фізики нагороду присудили Джеймсу Піблсу «за теоретичні відкриття у фізичній космології», а також Мішелю Майору і Дідьє Квелоцу «за відкриття екзопланети, яка обертається навколо зірки сонячного типу».

Нобелівську премію з хімії присудили групі вчених за розробку літій-іонних батарей, а премію миру вручено прем'єру Ефіопії.