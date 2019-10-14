14 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні Покрова Пресвятої Богородиці; спускаємося з полонин, якою буде зима та сіємо добре й вічне

Сьогодні Покров Пресвятої Володарки нашої Богородиці та Приснодіви Марії. Це свято не належить до 12 головних церковних свят року, але є одним із найбільш улюблених українцями. Традиція святкування Покрови виникла доволі пізно — в Х столітті. Покрова асоціюється з заступництвом і захистом від ворога як видимого, так і невидимого. Свято Покрови було надзвичайно шанованим серед українського селянства: другого місяця осені чекали з особливим нетерпінням, адже з Пречистої, тобто з 14 жовтня дозволялося справляти весілля. Це був період, коли масово шлюбували дітей. У народі так і казали: «Жовтень на весілля багатий», а сам місяць називали ще «весільником». До початку жовтня закінчувалися всі найважливіші сільські роботи на землі й селянин міг дозволити собі відпочити. Це була благодатна пора для весільних гулянь, початку вечорниць. Вранці дівчата навипередки бігли до церкви, щоби поставити свічку перед іконою Покрови Богородиці. Котра перша поставить, та й заміж першою вийде. “Весело Покрову проведеш — вірного чоловіка знайдеш. Не покрила Покрова, то й Різдво не покриє”. На Покрову в південних губерніях України закінчувався термін найманих робітників, у Карпатах на Покрову поверталися з полонин пастуші отари. Шанували Богородицю-Покрову і запорізькі козаки. Йдучи в похід на ворога, вони відправляли молебень до своєї Покровительки, а повернувшись із походу, складали Їй подяку.

Про Покрову існувало чимало прислів’їв, приказок і прикмет. Яка погода на Покрову, такою буде і зима. Якщо до цього дня не опаде з вишень листя – на теплу зиму. «Покрова накриває траву листом, землю снігом, воду льодом, а дівчат – шлюбним вінцем».

Іменинники нині Роман, Олексій, Михайло.

16-17 місячні дні, повня в Овні — кульмінаційний момент у взаєминах між нами та іншими, між нами та світом. Можлива підвищена імпульсивність, гарячковість. Будьте обережні й обачні, не наробіть помилок. Нехай цей день стане днем золотої середини, помірності в усьому. Всюди має панувати гармонія. Уникайте дисонансів і надмірностей. Можете займатися дрібними хатніми справами, йти до театру, музею, спортзалу, в кіно, можете зустрічатися з тими, кого давно не бачили… До речі, за місячним календарем – це один із кращих днів для весілля і виховання дітей. Посіяне в їхніх душах «добре й вічне» обов’язково проросте й принесе чудові плоди. Миру та любові вашому дому!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1992 – -5,0, а найтеплішим у 1993 – +25,7.