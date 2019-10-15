15 жовтня: народний календар і астровісник

Нині святих Кипріана й Юстини; хто сьогодні почуватиметься зле, хто дивитиметься в небо, а кому допоможе Тілець

Церква цього дня згадує священномученика Кипріана і мученицю Юстину. Цим святим завжди молилися під час нападів нечистої сили, а також тоді, коли хотіли запобігти всіляким чарам, урокам, насланням та іншій напасті, до якої вдавалися люди з лихими намірами. Кипріан був знаним язичницьким жерцем. З дитинства він опановував магію і досяг у цій справі вражаючих успіхів. Він міг керувати стихіями і природними явищами, наводити невиліковні хвороби і зціляти людей, викликати мерців, міг насилати ману, перетворюючись на що завгодно і проходити неушкодженим крізь вогонь. Одним словом – усім знахарям знахар. Юстина ж була вродливою дівчиною-християнкою. Її покохав один юнак і запропонував одружитися. Але дівчина йому відмовила – вона мріяла стати черницею. Як не вмовляв її хлопець, вона залишалась непохитною. Тоді нещасливий, але грошовитий залицяльник, кинувся по «дідах-бабах», шукаючи допомоги у тих, хто за допомогою чарів міг навернути до нього Юстину. Пошуки привели його до Кипріана. Той взявся за діло, але безрезультатно: все його чаклунство никло перед силою віри і молитвою Юстини. Зрештою Кипріан порвав з магією, увірував у Христа і був висвячений у єпископа. Юстина стала настоятелькою монастиря. Під час гонінь на християн їх було схоплено, піддано тортурам і страчено.

На Кипріана і Юстину заборонено було ворожити, думати й казати щось зле — все могло бумерангом повернутися до лиходумця. Натомість дивилися в небо, пили святу воду й ішли до церкви. Відьми та чаклуни цього дня почувалися зле.

З іменинами вітайте Андрія, Олександру, Анну, Давида, Костянтина і Юстину.

Нікуди не подінешся від тавтології, сьогодні 17-ий місячний день з активною енергетикою. Місяць у Тільці. Ключові слова – позитивне сприйняття світу, внутрішня свобода. Нині маємо перебувати у доброму дусі, мати гарний, навіть піднесений настрій. Це свідчитиме про фізичне і психічне здоров’я. Слова «треба» і «мушу» замініть на “хочу”, “можу”, “буду” — працелюбність, наполегливість і затятість Тільця допомагатиме в цьому.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1898 – -7,8, а найтеплішим у 1993 – +22,6.