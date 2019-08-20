У Києві презентували виставу "Чаклунки-дивачки" за участю дітей з вадами слуху

У виставі взяли участь 15 дітей з різних міст України: Житомира, Дніпра, Чернівців, Харкова, Чернігова, Києва. Вистава матиме подальше життя в рамках серії виступів по всій Україні.

Головна мета проєкту "Почути світ" – це дати приклад успішної інтеграції дітей з інвалідністю по слуху в активне суспільне життя.

Прем’єра вистави "Чаклунки-дивачКИ" у Києві/ Фото: Павло Бамгут, Укрінформ

Як зазначила керівниця проєкту Ірина Лисенко, культурний продукт — це вистава інклюзивна для дітей з вадами слуху і без. Учасники цієї вистави частково мають інвалідність по слуху, а деякі — просто талановиті й творчі діти.

Над створенням культурного продукту працювали професійні режисери, художники, арт-терапевти та аніматори. Творчий колектив проєкту "Почути світ!": Ірина Лисенко – керівник; Лана Ра – авторка п’єси, драматургиня; Олена Науменко – художник-постановник; Євгеній Конощук – викладач акторської майстерності; Саша Моні – відеохудожник, Тетяна Крупнікова – інклюзивний педагог, арт-терапевт.

Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду, ГО “Зростаймо Здорові”.

ГО "Зростаймо Здорові" - батьківське об'єднання дітей з інвалідністю по слуху, 5 років допомагає дітям після операцій слухо-імплантаційного протезування вимовляти свої перші в житті слова. Понад 150 дітей з усієї України пройшли реабілітацію завдяки такій допомозі.