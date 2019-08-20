Український фільм “Додому” потрапив у лонг-ліст “європейського Оскара”

Драма “Додому” Нарімана Алієва увійшла до числа потенційних номінантів премії Європейської кіноакадемії.

Лонг-ліст із 46 фільмів опубліковано на сайті European Film Awards, повідомляє кінокомпанія Артхаус Трафік.

“Це перший крок для того, щоб фільм було номіновано на премію Європейської кіноакадемії. Тепер стрічку будуть дивитися члени кіноакадемії й голосувати. Я не можу прогнозувати жодних результатів, але бути причетним до такої премії дуже важливо і приємно. З кожним роком Україна все глибше інтегрується до європейського кінопроцесу, і це дозволяє нам продовжувати рухатись уперед”, – прокоментував Наріман Алієв.

Як зазначається, фінальний список номінантів буде оголошено 9 листопада. А 32-га церемонія вручення премій Європейської кіноакадемії відбудеться 7 грудня в Берліні.

Премія присуджується Європейською кіноакадемією з 1988 року та є європейським аналогом “Оскара”. У 2014 році премію “Відкриття року”, яка відзначає найкращий повнометражний дебют, отримала стрічка “Плем'я” Мирослава Слабошпицького.

“Додому” – повнометражний дебют режисера Нарімана Алієва. За сюжетом, у кримського татарина Мустафи помирає первісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині, в Криму, згідно з мусульманськими традиціями.

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Головні ролі у стрічці виконали Ахтем Сеітаблаєв та Ремзі Білялов. Продюсер стрічки Володимир Яценко (“Дике поле”).

Світова прем'єра фільму відбулася у конкурсній програмі “Особливий погляд” Каннського кінофестивалю. В Україні фільм було вперше показано в міжнародній конкурсній програмі Одеського кінофестивалю, де “Додому” виборов Гран-прі – “Золотого Дюка”, який присуджується за результатами глядацького голосування.

В український прокат “Додому” вийде 7 листопада.