У Києві на мосту до Дня Незалежності проведуть показ колекції бренду SEREBROVA

До 28-ї річниці Незалежності України на пішохідному мосту на Труханів острів відбудеться показ колекції одягу бренду SEREBROVA на сезон весна/літо-2020.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомив директор ГО "Спільна Перемога" Олександр Соколинський.

“24 серпня о 18 годині на пішохідному мосту над нашим славетним Дніпром відбуватиметься унікальне шоу - показ нової колекції бренду SEREBROVA колекції сезону весна/літо-2020. Чому саме така локація? Тому що це дуже символічно: Дніпро об’єднує північ і південь, міст з’єднує західну частину і східну, і відкрите сучасне мистецтво єднає нашу неньку Україну. Тож єднання в русі вперед є основним месиджем колекції весна/літо-2020”, - зазначив Соколинський.

За його словами, показ здійснюватиметься завдяки організаційній підтримці Міністерства інформаційної політики та національного бренду "Ukraine NOW", Міністерства культури, Міністерства молоді та спорту.

Як зауважив радник міністра молоді та спорту Володимир Бульба, вже другий рік поспіль їхнє відомство підтримує покази дизайнера Альони Серебрової в День Незалежності.

Пресконференція з нагоди показу колекції SEREBROVA SS2020 в Укрінформі / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

“Того року був перший показ моди - стріт-фешн, на вулиці в центрі Києва, за “Гулівером”. Вийшло креативно і цікаво. Це не закриті заходи, які можуть відвідати гості та жителі столиці. Цього разу теж буде досить цікаво”, - сказав посадовець.

За словами самої дизайнерки, спочатку цього року не планували робити показ, але було так багато запитань про те, чи він відбудеться, що все ж вирішили провести дефіле.

Альона Сереброва уточнила, що спочатку планували провести показ на новому мосту, проте потім все ж обрали пішохідний, що веде на Труханів острів.

“Ми прийшли на цей міст... Такий могутній Дніпро, видно історичні місця... У колекції ви побачите блакитні тканини - це Дніпро, хоча він і більше синій, це наше українське небо. Ви побачите природні квіти, які могли б бути на Трухановому острові. Це дуже легка, сонячна колекція, трішки пустотлива. Буде присутня молодіжна тема, вечірня... Ми побудували цю колекцію з подихом Дніпра, з живописом Володимирської гірки”, - розповіла дизайнер.

Вона додала, що аксесуари для показу також виготовлені українськими дизайнерами.

Сереброва також наголосила, що дефіле відбуватиметься під музичний супровід гурту “ЯРРА”. Крім того, на мосту буде виставка фотохудожника Валентина Кармінського.

“Це буде осередок культури — мода, музика, фотокартини. Це - свято Дня Незалежності. Це не тільки мій показ, це така суспільна робота, на яку ми вас запрошуємо”, - сказала дизайнер.

Водночас Олександр Соколинський додав, що показ транслюватиметься на міжнародному телеканалі “ID Fashion”, де його зможуть побачити глядачі у 80 країнах. “Завдяки потужному каналу “ID Fashion” ми покажемо те, що ми вже маємо і можемо робити фірмові речі... І завдяки підтримці, особливо національного бренду Ukraine.NOW, є така мрія, що вже за рік-другий колекція Альони Серебрової , можливо, разом із нашими партнерами поїхала б у світ показати нашу красу”, - зауважив він.

У свою чергу генеральний продюсер телеканалу “ID Fashion” Ганна Афанасенко висловила впевненість, що “кадри будуть неймовірні”.