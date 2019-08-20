Дружина Макрона викладатиме літературу у криміногенному передмісті Парижа

Дружина президента Франції Бріжітт Макрон викладатиме літературу безробітним у паризькому передмісті Кліші-су-Буа, яке вважається неблагополучним з огляду на криміногенну ситуацію.

Про це повідомляє Polititco.

«З вересня Бріжітт Макрон викладатиме класичну літературу і культурну спадщину в новому навчальному центрі Institut des vocations pour l’emploi (LIVE), де навчаються безробітні віком від 25 років», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 50 дорослих будуть відібрані для проходження безкоштовного навчального курсу у першої леді та отримають за це надбавку до своєї допомоги у зв'язку з безробіттям.

Ще один аналогічний проєкт планується започаткувати в південному місті Валанс в 2020 році.

Бріжітт Макрон є членом ради навчального центру LIVE.

Кліші-су-Буа — комуна у французькому департаменті Сена-Сен-Дені. У 2005 році там розпочалися заворушення, що згодом поширилися на райони Парижа.

Фото з сайту harpersbazaar.com.ua