У Нідерландах відкрився найбільший у світі велопаркінг

На центральному вокзалі нідерландського Утрехта відкрилася велосипедна стоянка, розрахована на 12 тис. 500 місць.

Про це повідомляє NOS.

“Друга частина велосипедної стоянки, що на центральному вокзалі Утрехта відкрита. Вона має 12 500 місць і зараз є найбільшою у світі. Перша частина велопаркінгу була відкрита у 2017 році, тоді він був уже найбільшим у Нідерландах”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер велопаркінг в Утрехті обійшов аналогічний об'єкт у Токіо, розрахований майже на 10 тисяч місць.

Працює велопаркінг цілодобово. Перший день безкоштовний, далі за паркування треба платити 1,25 євро на день.