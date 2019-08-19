На кінофесті Wiz-Art у Львові покажуть 120 стрічок

XII кінофестиваль Wiz-Art, що розпочався у Львові, і триватиме до 25 серпня, представить понад 120 робіт під гаслом “Наважся побачити”.

Про це повідомила прес-служба міськради.

«З кожним роком цей фестиваль стає все більшим. Цього року він триватиме 7 днів. До нас надійшли 1291 фільмів із 5 континентів світу, і це при тому, що подача до нас є платною. Орієнтовно кожен 10-й фільм зміг туди потрапити. Тому фільми, що включені у нашу програму, справді є вибраними. У національному конкурсі змагаються 10 фільмів, а у міжнародному конкурсі - 16. Ці фільми претендують на нашу головну нагороду Grand Prix. Також будуть такі нагороди як: «Найкращий український фільм», «Вибір глядачів», «Найкраща режисерська робота» та «Найкращий сценарій», - зазначила програмна директорка фестивалю Wiz-Art Ольга Райтер.

За її словами, в День Незалежності України в рамках фестивалю відбудеться покази двох українських фільмів: «На перехресті історії» та «Дорога додому». Ці фільми відзняті в 2011 і 2018 роках і рефлексують той шлях, який Україна пройшла за цей час.

Як сказала Райтер, ідея девізу «Наважся побачити» є реакцією команди фестивалю на політичну та суспільну ситуацію в Україні та світі.

Відкриття фестивалю відбулось унікальним кінопоказом «Кіно і музика». Фільми перед глядачами оживуть двічі — з оригінальним звуком, а також у супроводі електронної та класичної музики.

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Змагатися за гран-прі у міжнародному конкурсі Wiz-Art'12 будуть 16 фільмів з 12 країн світу. Серед них і знята в Україні стрічка «Анна» Дерека Беренсона. За перемогу у національному конкурсі поборються 10 фільмів, які розкажуть про сучасну Україну.

Переможців конкурсної програми визначатиме міжнародне журі фестивалю, до складу якого входять представники Німеччини, Данії та України.

Також у 2019-му Wiz-Art долучився до топ-10 фестивалів, глядачі яких обиратимуть переможця Європейської глядацької нагороди для короткометражних фільмів.

Паралельно із кінопоказами відбудеться і щорічна освітня лабораторія Wiz-Art Lab. Зустрічі у форматі Q&A проведуть українські режисери Ярема Малащук, Роман Хімей та Яннік Даль Педерсен з Данії. Окрім того, Сара Домбринк розтлумачить, як налаштована комерційна сторона бізнесу короткометражного кіно та покаже секрет фільмів, які продаються. А Надія Парфан розповість про досвід роботи над неординарним фільмом «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго».

У межах фестивалю будуть відбуватися дискусії, одна з яких пройде 20 серпня, після показу «I want to believe». Її модеруватиме Володимир Бєглов, голова Освітнього центру з прав людини у Львові.

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Вхід на навчальну частину фестивалю Wiz-Art Lab та кінопоказ під відкритим небом «Мозаїка міста» буде безкоштовним.

Також на фестивалі буде показано кілька фільмів, які зняті у Львові за фінансової підтримки Львівської кінокомісії.