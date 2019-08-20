20 серпня: народний календар і астровісник

Нині літнього Пимена; шукаємо антонівку, рахуємо жолуді на дубах і розсипаємо компліменти

“Після Великого Спаса чіпляй рукавиці до паса...”, - казали колись у давнину і мали рацію, адже день ставав все меншим, ранки — більш прохолодними; не за горами були й затяжні дощі, холодні осінні тумани та мряка.

Церква ж цього дня згадує Пимена Багатохворобливого, що в Ближніх печерах. З самого дитинства Пимен багато хворів, декілька разів опинявся на межі між життям і смертю. Юнаком потрапив до Печерського монастиря. Понад 20 років, аж до самої кончини, Пимен пробув у стінах монастиря. Його тіло було паралізоване й немічне, але дух – бадьорий. Ніхто ніколи не чув від нього скарг і нарікань. Бувало, він, так само як і інші немічні монахи, залишався по декілька днів без хліба і води. Хворобу він сприймав як дорогу, котру маєш пройти, якою б вона не була. За своє смирення Пимен удостоївся святої кончини. Пимену Багатохворобливому моляться під час важких хвороб, особливо паралізовані.

Антонівка вродила – наступного року хліб уродить (до речі, цього року, на противагу минулому, антонівки не густо). Багато жолудів на дубах — на теплу зиму.

Іменинники сьогодні Олександр, Михайло, Іван, Петро, Стефан.

Чудовий 19 місячний день. Місяць в Овні. Що ж, у неділю Марс залишив знак Лева й перебазувався до Діви — рівень тестостерона знижується, змінюються алгоритми людської поведінки та самоствердження. Актуальними стають уміння працювати не в колективі, а індивідуально; прискіпливість, ретельність, відповідальність. Спостерігатиметься високий рівень амбітності, емоційної агресивності. Гнів спалахуватиме швидко, втім, так само швидко і минатиме. Венера нині входить в останній, “королівський” градус Лева, тому жінки мають сьогодні почуватися королевами. Тож не скупіться на компліменти.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 – +8,6, а найтеплішим у 1946 – +39,3.