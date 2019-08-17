Олександр Пономарьов звинувачує американського виконавця в плагіаті

“Хоче вкрасти пісню мою американець з компаніями! Вже вдруге! Пісню, яку я написав в 2004 році, виклав в YouTube, зараз перезалив, бо якість попередньої версії була не найкращою. І після того почалося. Мова про пісню “Я люблю тільки тебе”. Звичайно, буду заганяти цих злодюжек за сині хмари, але ... сам прецедент, я в шоці”, - обурився Пономарьов.

Співак звернувся до своїх шанувальників із закликом залишати з цього приводу свої коментарі в YouTube, де викладена пісня у виконання Черезо.