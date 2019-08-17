Помер американський актор Пітер Фонда

Американський актор Пітер Фонда помер у віці 79 років від дихальної недостатності, спричиненої раком легень.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на офіційних представників актора.

Фонда помер у своєму домі в Лос-Анджелесі в оточенні рідних.

«І хоча ми оплакуємо втрату цього милої та приязної людини, ми також бажаємо всім пам’ятати її незламний дух та любов до життя», – йдеться у заяві.

Пітер Фонда народився 23 лютого 1940 року. Син актора Генрі Фонди, брат акторки Джейн Фонда та батько акторки Бріджит Фонда.

Зіграв у фільмах “Безтурботний їздець”, “Світ майбутнього”, “Перегони “Гарматне ядро”, “Кіготь яструба”, “Любов і 45-й калібр”, “Втеча з Лос-Анджелеса”, “Золото Улі”, “Примарний гонщик”, “Пристрасть Ейн Ренд”, “Потяг на Юму” та інших.

Зв фільми “Золото Улі” та “Пристрасть Ейн Ренд” Пітер Фонда отримав “Золоті глобуси”. Окрім того, за стрічки “Безтурботний їздець” та “Золото Улі” він був номінований на “Оскар”.