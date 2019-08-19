19 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні Великий Спас; тішимось святу і яблукам, виринаємо з глибин і намагаємося преобразитися

“Яблуні на Спаса з пазух витрясли / Яблука. Ті впали і лежать. / Православні бджоли й оси-вихрестки / З них збирають меду благодать. / Надкуси солодке і прославлене / Яблукове серце, надкуси. / Лиш бджоли побійся православної, / Як і тої вихрестки-оси” (Мар’яна Савка). Ну ось: сьогодні вже святкуємо Преображення Христове, або як кажуть у народі – Великий (Яблучний) Спас — одне з 12 головних свят церковного календаря. Здавна Спас мав і світське значення, пов’язане зі святом урожаю, що притаманно багатьом культурам світу. Красномовним свідченням цього є звичай освячувати в церкві дари природи: яблука, сливи, груші, обжинкові вінки, бджолині стільники тощо. Іноді на Спаса несли до церкви також мак, моркву, цибулю, лікарське зілля. З особливим нетерпінням чекали Спаса пасічники. Годилося напередодні Спаса дати меду сусідам, приятелям, вдовам, сиротам та немічним людям. Яблука до Спаса їсти було заборонено. Особливо це стосувалося жінок, у яких померли діти, і дівчат, що залишилися без матерів. Утім, не всюди в Україні свято відоме під назвою Спас. Приміром у деяких регіонах Закарпаття празник іменується тільки як Преображення. Тут не святять ні страв, ні овочів, хоч і святкують досить урочисто.

Сьогодні 18-ий місячний день. Час виринати з глибоководних глибин і заземлятися — Місяць залишає Риб і переходить у зодіакальний сектор Овна. Стихія дня – вогонь, але енергетика – пасивна. Ключові слова – чесність і спокій. Головне застереження цієї місячної доби: уникайте егоцентричних тенденцій і схильностей. В іншому разі ризикуєте втратити авторитет і повагу серед друзів і навіть серед рідних. Добре відпочивати, але не переспіть – почуватиметесь розбитим. Сьогодні можна влаштовувати невеличкі застілля, але безалкогольні і бажано безм’ясні. Просто щира зустріч давніх приятелів за чашечкою чаю чи кави.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1893 – +7,4, а найтеплішим у 1946 – +37,8.