18 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні праведної Нонни; чи готувати козубок і що зробить Діва з войовничістю Марса

Цього дня Церква згадує праведну Нонну, матір святителя Григорія Богослова. П’ятьох членів її сім’ї було канонізовано. Чоловік Нонни був дуже багатою людиною, великим землевласником, але затятим язичником. Жінка-християнка дуже від того потерпала. Втім, вона не впала у відчай, не зневірилася, натомість ревно молилась до Господа, благаючи про навернення чоловіка до істинної віри. Як кажуть, крапля по краплі і камінь довбає, так само і молитви благочестивої жінки були почуті й невдовзі чоловік Нонни увірував у Спасителя. Згодом він стане єпископом Назіанським і висвятить власного сина Григорія у сан пресвітера. Праведна Нонна прожила довге насичене життя й померла в 374 році за чотири роки до поширення аріанської єресі. Саме тоді її сина Григорія оберуть патріархом Константинопольським, а згодом він буде названий Церквою «Вселенським учителем». Він залишив дуже теплі спогади про матір.

“Зі ставка пахне свіжою рибою — цього самого дня піде дощ”, “Багато мурашок — готуйте на гриби козубок”, “Кроти вилазять з під-землі перед дощем”.

Іменинники сьогодні Нонна, Євдокія, Дарина, Марія, Іван.

17-ий місячний день, Місяць... як би не заплутатись, залишає сектор Риб і переходить до Овна, а Марс зі знаку Лева — до Діви. Саме так. Остання подія матиме для когось певні наслідки: позаду залишаються демонстрація сили, бажання командувати, яскравість тих чи інших жестів, патетичність. Астрологічний тандем Марс — Діва, вимагатиме кваліфікованої, якісної та дуже конкретної праці. Як кажуть, того, що можна побачити і помацати. А сьогодні може боліти голова. Не зловживайте алкоголем і не нехтуйте сном — звуки тиші можуть бути живильними.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1919 – +7,4, а найтеплішим у 1946 – +36,2.