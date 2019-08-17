17 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні Явдохи-Сіногнійки; шукаємо лісову малину, ловимо журавлів і всіляко уникаймо надмірностей

Спливає поволі серпанковий серпень, і нині вже преподобномучениці Євдокії, яку в народі називали Явдохою-Сіногнійкою. Зазвичай, на Явдохи сіно було вже скошено, але його треба було ще заховати – чи то в клуню, чи то на горище. Селяни поспішали впоратися до Явдохи, адже о цій порі могло серйозно задощити, а сіно підгнити. А ще на Явдохи збирали останні огірки і пізню лісову малину.

“На березі першими зажовтіли верхні листочки — зима буде ранньою, нижні — пізньою, а коли жовтіють рівномірно — середньою”, “Журавлі відлетіли на південь в середині серпня — на ранню зиму”.

А ще сьогодні Всесвітній день безпритульних тварин. Відомо, що вперше закони про захист тварин з’явилися у Великобританії в 1822 році. Нині найгуманніше законодавство щодо тварин існує в Австрії. До речі, один із найбільш прогресивних законів щодо захисту тварин був ухвалений у 1939 році в нацистській Німеччині. В ньому йшлося, що “в новому Рейху немає найменшого місця для жорстокості щодо тварин”. Щоправда, любов до тварин не завадила нацистам масово знищувати людей... В Україні безпритульним тваринам ведеться не надто добре. Відсутність притулків для тварин, програм зі стерилізації, а також безвідповідальність, яка дозволяє “царю природи” кидати “братів менших” напризволяще — проблема українського суспільства і свідчення його — суспільства — вельми невтішного стану.

Іменинники сьогодні Іван, Михайло, Семен, Дмитро, Євдокія.

Благословенна субота, 16-ий місячний день. Дехто ще продовжує перебувати під впливом місячної повні, тож можливо, що комусь сьогодні буде дуже весело, а комусь, на противагу, сумно. У когось спостерігатиметься надлишок енергії, а в когось — її брак, тож не буде зайвою розважливість, терпимість і толерантність. У дні, коли Місяць перебуває в секторі Риб, підвищується чутливість до отруєнь, алкоголю, медичних препаратів, інфекцій. Уникайте дисонансів і надмірностей. До речі, за місячним календарем – це один із кращих днів для весілля і виховання дітей.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1909 – +8,8, а найтеплішим у 2008 – +35,5.