Шкільна дискотека, день брауні та володарка гречки: афіша на 16-18 серпня

Перетинаємо екватор серпня із цікавими подіями! Цими вихідними рятуємо Гідропарк від сміття, їдемо навколо України за один день та намагаємося не вскочити в гречку

Реп Шмеп Йо Кураж Базар

Що цікавого: Час прокачати Київ на повну! Кураж Базар запрошує на щорічну зустріч прихильників вуличної культури. Виступи ді-джеїв та флоу-майстрів і майстринь, графіті, дух Брукліну, рампа й прокачані тачки – це все про Реп Шмеп Йо!

Коли: 17-18 серпня

Де: ВДНГ

Скільки: 150-250 грн

Більше інформації: Facebook

Шкільний маркет від Всі. Свої

Що цікавого: Усе, що потрібно для нового навчального року, знайдеться тут! Шкільна і спортивна форма, одяг для дозвілля, взуття, рюкзаки, корисні аксесуари, книжки, набори для творчості, меблі та декор для дитячих кімнат, а також текстиль для наймолодших готують для ваших дітей найкращі українські бренди.

Також заплановано різні майстер-класи та інші активності, які зацікавлять і дітей, і дорослих. А ще для батьків – гостинні тераси з фудкортами і заспокійливим краєвидом.

Коли: 17-18 серпня

Де: Всі. Свої (вул. Десятинна, 12)

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Шкільна дискотека: машина часу з Savethetuna та Miura

Що цікавого: Вечір улюблених пісень і танцювальної ностальгії. Приходьте за молодістю!

Коли: 17 серпня

Де: Всі. Свої (вул. Десятинна, 12)

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Виставка квітів до Дня Незалежності «Спортивна гордість України»

Що цікавого: Традиційна виставка квітів до Дня Незалежності присвячена топ-спортсменам, які прославили Україну на весь світ і є гордістю нації.

Головними героями квіткових інсталяцій стануть видатні українські спортсмени: брати Кличко, Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лілія Подкопаєва, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Валерій Лобановський, Оксана Баюл.

Коли: 16 серпня – 15 вересня

Де: Нове Співоче поле (вул. Лаврська, 33)

Скільки: 75 грн

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Навколо України за один день. BikeRunFest 2019

Що цікавого: Візьміть участь в івенті, присвяченому Дню Незалежності України, та проїдьтеся маршрутом, створивши у трекері контур мапи нашої Батьківщини. У вас буде можливість і позмагатися за призове місце, і пофанити у своє задоволення, насолоджуючись краєвидами.

Також є трек Міні-України. Він лише 39 км, і його можна ПРОБІГТИ, а також проїхати навіть із незначним досвідом катання на велосипеді.

Вболівальники зможуть розважитись та відпочити на стартовій галявині. Для них передбачено різноманітні цікаві активності та розваги.

Коли: 17 серпня

Де: Сирецький парк, біля вул. В. Сальського, 33

Скільки: 300 грн

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ГречкаFest

Що цікавого: Скористайтеся останніми днями літа та проведіть вихідні на природі в дружній компанії! Гайда до Музею просто неба на Перший Міжнародний фестиваль ГречкаFest.

На вас чекають:

Забава для неодружених – «Вскочити в гречку»;

6 гектарів квітучої гречки з неймовірним ароматом;

Дегустації гречаних страв (від смачної гречаної каші і гречаників до гречаного меду);

Танці під українські «Гречаники»;

Конкурс красунь «Володарка гречки»;

Виставка техніки: від сохи до дрона;

Майстер-класи з українських ремесел;

Ярмарок унікальних виробів з гречки: подушки для гарного сну і від пролежнів, ліки для судин, найкращий хліб, цукерки, справжні крупи;

Дитячий лабіринт;

Цікаві фотозони;

Міні-зоопарк свійських тварин;

Незвична концертна програма.

Коли: 17 серпня

Де: Національний музей архітектури та побуту України

Скільки: Не вказано

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Clean Fest Hydropark

Що цікавого: Літо підходить до свого логічного завершення, а з ним і період відпусток. Але період осіннього активного відпочинку, пікніків, шашликів на природі тільки починається. І після цих приємних активностей залишаються малоприємні сліди.

Тож «Зелене Місто» спільно з ГО «Друге Життя» пропонує влаштувати прибирання на Гідропарку.

У програмі:

Прибирання;

Чай на багатті;

Бадьора музика;

Призи найактивнішим збиральникам сміття;

Невеликі подарунки всім учасникам.

Коли: 17 серпня

Де: Гідропарк

Скільки: Участь безкоштовна

Більше інформації: Facebook

Пішки вночі #КИЇВнаскрізь

Що цікавого: Ідея пройти за ніч місто пішки з одного кінця в інший. Старт з пляжу «Міністерка» о 21:00. Завершення – біля метро «Червоний Хутір».

Коли: 16 серпня

Де: Пляж «Міністерка»

Скільки: Участь безкоштовна

Більше інформації: Facebook

Виставка Нью-Йорк – Іловайськ: Вибір. Пам'яті Марка Паславського

Що цікавого: У чотирьох тематичних залах відвідувачі зможуть ознайомитися із основними сторінками життя Маркіяна: народження в родині вихідців із України, навчання в українській школі, участь в Пласті, становлення світогляду, навчання у військовій академії Вест-Пойнт, служба в 75 полку рейнджерів США, переїзд в Україну, участь у Помаранчевій Революції та Революції Гідності, служба в добровольчому батальйоні «Донбас», участь в боях проти російсько-терористичних військ, загибель під Іловайськом.

Окрема зала виділена під кінозал, де вперше демонструватиметься тізер фільму «Made in Ukraine. Життя за життя». Також буде презентовано видання «Заклик діяти» – роздуми Маркіяна Паславського про те, як змінити Україну на краще.

Коли: 18 серпня – 20 жовтня

Де: Музей української діаспори (вул. Московська, 40-Б)

Скільки: 50 грн

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Брауні Дей

Що цікавого: Зупиняйте літо та приходьте на найбраунарнішу вечірку року!

Музика ол дей лонг;

Екскурсія по «цеху», де народжуються шоколадні смаколики;

Зйомки відео – у кадр запрошено всіх, хто ще не куштував наші брауні;

Брауні тоннами, кава рікою, танці до ранку (або як вистачить сил).

Коли: 17 серпня

Де: Veterano Brownie (вул. Нижній Вал, 39)

Скільки: Вхід вільний

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Eco Lunch на Подолі

Що цікавого: Найекологічніша подія літа відбудеться в одному з найгарніших місць Києва – на галявині біля Національного музею історії України. Після пікніку можна прогулятися Пейзажною алеєю чи насолодитися атмосферою Подолу, спускаючись вниз по Андріївському узвозу.

Ціль – формування екологічної культури, популяризація свідомого споживання та знань в області охорони навколишнього середовища.

Пікнік буде в форматі вільної дискусії. Тема «Eco Tips and Hacks». Це можливість довести, що відпочинок на природі може бути не лише приємним, а й екологічним та пізнавальним.

Коли: 18 серпня

Де: Національний музей історії України (вул. Володимирська, 2)

Скільки: 150 грн

Більше інформації: Facebook

Кіно на терасі

Що цікавого: Будуть дивитися кіно та перейматися його атмосферою та настроєм. Одрі Хепберн, Грегорі Пек, Хамфрі Богарт, Мерлін Монро, Бріжіт Бардо, Вів'єн Лі, Кларк Гейбл та інші. Вони улюблені, впізнавані, їхні культові діалоги, одяг, пісні залишаються в пам’яті, а люди з радістю знову і знову проживають долі героїв, переглядаючи відомі фільми.

Коли: 16 серпня

Де: Академія творчої індустрії

Скільки: 150 грн

Більше інформації: Facebook

Surf Movie Night

Що цікавого: Кінопоказ топових серффільмів – «Верхи на велетнях», «Бродяга», «Підкорювачі хвиль». Приходьте раніше, тоді матимете можливість прокачати свій surfskill на слеку і балансах.

Коли: 17 серпня

Де: Kinopark Kyiv (вул. Механізаторів, 1)

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

Latin Shadows – жива музика у «Пікнік Сад»

Що цікавого: Fantastic Jazz Band зіграє латино-американську класику LATIN SHADOWS. Чарівний мікс вогняного ритму і казкових гармоній південноамериканського континенту. Прозвучать п'єси бразильської і афрокубинської музичної культури.

Коли: 17 серпня

Де: ВДНГ

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

А також спеціальна пропозиція для всіх, хто цими вихідними буде у Львові:

Дикі гастролі Дикого театру у Львові

Що цікавого: «Дикий театр» – відомий український незалежний театр, що славиться своїми гостросоціальними виставами. Керує театром ведуча програми «Телебачення Торонто» з Майклом Щуром – Ярослава Кравченко.

Чого очікувати львів’янам? Три вечори, що покажуть гострий, відвертий, радикальний театр, створений за сучасною драматургією.

Вистави театру можуть провокувати, обурювати, травмувати. Не рекомендовані для перегляду людям з хиткою психікою, мають вікові обмеження і викликають залежність.

На сцені «Львівського театру Лесі Українки»:

16.08 Гей парад

17.08 Віталік

18.08 Поліамори

Коли: 16-18 серпня

Де: Львівський театр Лесі Українки (вул. Городецька, 36)

Скільки: 120-300 грн