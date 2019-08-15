"Мойсей" та "Наталка Полтавка": з чого розпочне 120 сезон Львівська опера

Тижнем української музики розпочне новий - 120-й театральний сезон - Львівська національна опера. З 16 по 25 серпня на її сцені відбудуться постановки класичних національних опер, а також творів легендарних митців сучасності.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

“До Дня Незалежності присвятила відкриття нового — 120-го театрального сезону Львівська національна опера. На її сцені з 16 по 25 серпня відбудуться постановки як класичних опер та балетів, так і творів легендарних митців сучасності”,- зазначено у повідомленні.

Відкриє Тиждень опера “Мойсей” Мирослава Скорика, створена за однойменною поемою Івана Франка. Як і літературне першоджерело, опера «Мойсей» — не тільки про вселенський символ пророка, якому Божим провидінням було дано «рабів перетворити в народ». Вона — про прагнення нашого народу «вийти з рабства, вирвати його з серця», про історію України, про її майбутнє.

«Мойсей» Скорика — єдиний музично-театральний твір, який вперше в історії незалежної України фінансував Ватикан і отримав папське благословення під час перебування Папи Римського Іоанна Павла II в Україні.

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В афіші Тижня також безсмертна опера «Наталка-Полтавка» Миколи Лисенка, яка цього року святкує потрійний ювілей: 250 років від дня народження автора твору - Івана Котляревського; 200 років зі створення драми «Наталка Полтавка» та 130 років самої опери.

У неділю 18 серпня на сцені театру відбудеться показ балету «Лілея» Костянтина Данькевича. Ця дорогоцінна перлина національного хореографічного мистецтва є втіленням шевченкових поетичних образів на балетній сцені.

Не обійдеться свято без легендарної опери «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського.

І завершить Тиждень феєрія «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича.