Календар на всю голову. 18 серпня

Цього дня 1649 року підписали Зборівський мирний договір, а в 1933 році в Парижі народився Роман Поланскі

18 серпня 1227 року помер Чингісхан, монгольський полководець, засновник Монгольської імперії, національний герой Монголії.

18 серпня 1572 року для укріплення миру між католиками та гугенотами Маргарита Валуа, сестра короля Франції, вийшла заміж за Генріха Наварського, лідера протестантів. Але через кілька днів настала Варфоломіївська ніч. Генріх вижив лише завдяки тому, що відмовився від своєї віри. Пізніше він став королем Франції Генріхом IV.

18 серпня 1649 року, між королем Речі Посполитої Яном ІІ Казимиром з одного боку і Військом Запорізьким на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким з іншого, підписаний Зборівський мирний договір, що ознаменувало народження Української держави – Гетьманщини. За умовами Зборівського миру Українська держава визнавалась польським урядом у межах Київського, Чернігівського і Брацлавського воєводств. Волинь та Поділля залишались під владою польського короля. Зберігались також Вольності Війська Запорізького, число реєстрових козаків встановлювалося у 40 тис. чоловік і проголошувалась амністія всім учасникам національно-визвольної війни. Католицька і православна шляхта зрівнювалася у правах, а православний київський митрополит мав увійти до польського сейму. Незважаючи на ряд невигідних для України умов (обмеження території, повернення польської адміністрації, заведення реєстру), в цілому Зборівський мирний договір дав Богдану Хмельницькому зміцнити становище Української держави.

18 серпня 1685 року в місті Едмонтоні (Англія) народилася Брук Тейлор, англійський математик, ім'я якого носить відома формула, що виражає значення голоморфної функції через значення всіх її похідних в одній точці.

18 серпня 1750 року в місті Леньяго (Венеціанська республіка) народився Антоніо Сальєрі, австрійський композитор італійського походження, диригент і педагог. Як учень і послідовник Крістофа Глюка, він був автором понад 40 опер, численних інструментальних і вокально-інструментальних творів, Сальєрі вважався одним з найбільш відомих і визнаних композиторів свого часу і не менш прославленим педагогом: серед його учнів - Людвіг ван Бетховен, Франц Шуберт і Ференц Ліст.

18 серпня 1836 року в селі Переходівка Чернігівської губернії народився Олександр Кониський, український письменник, перекладач, лексикограф, педагог, громадський діяч. Автор слів духовного гімну "Молитва за Україну" ("Боже великий, єдиний, нам Україну храни").

18 серпня 1850 року в Парижі помер Оноре де Бальзак, французький письменник, класик світової літератури, один з основоположників реалізму в європейській літературі. Найбільший твір автора - серія романів і повістей "Людська комедія" ("La Comédie humaine"), що відображає картину життя французького суспільства.

18 серпня 1868 року, досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П'єр Жансен виявив новий елемент - гелій.

18 серпня 1899 року в місті Гейдельберг помер Роберт Вільгельм Бунзен, німецький хімік-експериментатор, що відкрив цезій і рубідій.

18 серпня 1909 року в Варшаві (Польща) народилася Міліца Кор'юс, американська оперна співачка (колоратурне сопрано) і актриса, виконавиця ролі Карли Доннер в музичному фільмі "Великий вальс" (1938), за яку вона була номінована на премію "Oscar". Юність майбутньої актриси пройшла в Україні. У 1927 році Міліца Кор'юс співала в хорі Державної хорової капели "Думка", потім навчалася в художніх школах Таллінна. Співала на сцені Берлінської опери, нью-йоркської "Metropolitan Opera".

18 серпня 1920 року Теннессі став 36-м штатом США, який ратифікував 19-ту поправку до Конституції, яка надавала жінкам право виборчого голосу, - поправка набула чинності, і 26 серпня була внесена до основного закону країни.

18 серпня 1922 року в Лондоні помер Вільям Генрі Хадсон, англійський письменник і натураліст.

18 серпня 1925 року в місті Іст-Дерем (Великобританія) народився Брайан Олдисс, англійський письменник-фантаст; автор книг "Довгі сутінки Землі", "Босоніж в голові"; лауреат премій Хьюго і Небьюла.

18 серпня 1933 року в Парижі народився Роман Поланскі, американський кінорежисер, сценарист, продюсер. Зняв фільми: «Ніж у воді», «Відраза», «Дитя Розмарі», «Китайський квартал» (премія «Золотий глобус», 1975), «Тесс» (премія «Сезар», 1980), «Дев’яті врата», «Чайнатаун», «Піаніст» (приз МКФ у Каннах, 2002; премії «Сезар», «Оскар»; 2003), «Олівер Твіст». Удостоєний нагород Європейської кіноакадемії (1999, 2006).

18 серпня 1937 року в харківській квартирі на вулиці Червоних письменників, 5, був заарештований Майк Йогансен, український поет, публіцист, видавець. 27 жовтня Йогансена розстріляли.

18 серпня 1940 року в Нью-Йорку у віці 65 років помер Уолтер Крайслер, американський американський автомобілебудівник, промисловець, засновник корпорації "Chrysler".

18 серпня 1941 року розпочалася депортація жителів Кримського півострова німецької національності та осіб, родинно пов’язаних з німцями на Урал, до Сибіру і Казахстану. Лише за два дні – з 18-го по 20 серпня, було виселено майже 60 тисяч осіб – жінок, дітей, старих, хворих і немічних. Пізніше (8-9 вересня) вивезли ще 2 тисячі.

18 серпня 1941 року, в Запоріжжі, радянські війська, відступаючи під натиском гітлерівських військ – танків і мотопіхоти, підірвали греблю Дніпрогесу – найбільшої гідроелектростанції в Європі. Потужний вибух пролунав близько 20-ї години вечора. Величезна тридцятиметрова хвиля накрила нижню частину Хортиці та південні райони міста. Тоді у дніпровських водах, за різними оцінками, загинуло від 20 до 100 тисяч людей – переважно мирні жителі та радянські солдати, котрі переправлялися на лівий берег Дніпра.

18 серпня 1948 року в тюремній лікарні в Києві від двостороннього туберкульозу у віці 53 років помер Вільгельм Габсбург (Василь Вишиваний), український військовий діяч, політик, дипломат, поет, австрійський архикнязь (ерцгерцог) династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців. В Україні його знали як Василя Вишиваного, під ім'ям, яке йому дали українські солдати в роки I Світової Війни. Він вважався одним з неофіційних претендентів на український трон в разі утворення монархічного ладу. Хоча сам полковник офіційно ніколи не проголошував свої наміри бути українським монархом і навіть не мав до цього можливостей, Василь прославився своїми військовими та дипломатичними здібностями, поезією і любов'ю до України.

18 серпня 1952 року в Х'юстоні (шт. Техас, США) народився Патрік Суейзі американський кіноактор і професійний танцівник. Він грав, в основному, ліричних героїв у фільмах "Аутсайдери", "Брудні танці", "Привид", "Червоний світанок", "На гребені хвилі", "Вонг Фу, із вдячністю за все!"

18 серпня 1954 року в місті Торунь (Польща) народився Януш Леон Вишневський, один з найпопулярніших письменників сучасної Польщі, який отримав визнання в 2001 році після дебютного роману "Самотність в Мережі".

18 серпня 1957 року народилася Кароль Буке, французька актриса. У кіно вона дебютувала в 19 років, знявшись у фільмі "Цей смутний об'єкт бажання" Луї Бунюеля. У 1990 році актрису нагородили премією "César" за кращу жіночу роль у фільмі "Надто красива для тебе".

18 серпня 1957 року в Інсбруку (Австрія) помер Микола Ковалевський, міністр земельних справ УНР. Також політичний діяч, кооператор і публіцист, поет; автор багатьох мемуарів, виданих в Австрії.

18 серпня 1977 року в Мемфісі (шт. Теннессі, США) відбувся похорон Елвіса Преслі. На ньому були присутні близько 75 тис. чоловік.

18 серпня 1981 року в Нью-Йорку померла Аніта Лус, американська письменниця і сценаристка. У 1925 році вона прославилася романом "Джентльмени віддають перевагу блондинкам", за мотивами якого були зроблені: п'єса, два мюзиклу і два фільми, в тому числі знаменита комедія з Мерилін Монро "Деякі люблять гарячіше", в радянському прокаті - "В джазі тільки дівчата".

18 серпня 1992 року заснована Почесна відзнака Президента України, перша нагорода незалежної України (з 1996 — орден «За заслуги») для нагородження громадян за особисті заслуги у розбудові суверенної, демократичної держави, розвитку економіки, науки і культури України, за активну миротворчу, благодійну, милосердну, громадську діяльність. Відзнакою № 1 був нагороджений письменник Олесь Гончар.

18 серпня 1997 року селі Болотня Київської області померла Марія Примаченко, українська народна художниця, представниця «народного примітивізму» ("наївного мистецтва"); лауреат Національної премії України імені Т.Г.Шевченка, одна з найвідоміших українських художниць.

18 серпня 2012 року в Лос-Анджелесі (шт. Каліфорнія, США) помер Скотт МакКензі, американський співак, автор і виконавець гімну руху хіпі 1960-х - "San Francisco".

18 серпня 2013 року, в Києві, на честь 1025-річчя Хрещення України-Русі, Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом (Шевчуком) освячений Патріарший собор Воскресіння Христового - головний собор Української греко-католицької церкви. На церемонії були присутні понад 20 тис. прочан і представників Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви, Грузинської Православної Церкви.

Олександр Рудяченко. Київ