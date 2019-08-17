Календар на всю голову. 17 серпня

Цього дня 1903 року заснували Пулітцерівську премію, а в 1925 році в Нью-Йорку відбулася прем'єра фільму "Золота лихоманка" Чарлі Чапліна

17 серпня 1245 року, в битві під галицьким містом Ярослав, Данило Романович і його брат Василько розгромили полки чернігівського князя Ростислава, галицьких бояр, угорців і поляків. Так завершилася майже 40-річна боротьба за владу в Галицько-Волинському князівстві. Ця битва була однією з найбільших в історії Русі XIII ст., а заразом князь покінчив і з боярським опором на своїх землях.

17 серпня 1502 року Христофор Колумб оголосив Гондурас власністю Іспанії.

17 серпня 1601 року в місті Бомон-де-Ломань народився П'єр де Ферма, французький математик, один із творців аналітичної геометрії, математичного аналізу, теорії ймовірностей і теорії чисел; найбільш відомий формулюванням Великої теореми Ферма. За професією юрист, з 1631 року його служив радником парламенту в Тулузі і вважався блискучим поліглотом.

17 серпня 1771 року англійський хімік Джозеф Прістлі відкрив явище фотосинтезу, виявивши, що зіпсоване диханням або горінням повітря очищається за присутності зелених рослин. Наступного року він доказав, що рослини поглинають вуглекислий газ і виробляють кисень.

17 серпня 1887 року в місті Бейтензорзі (Нідерландська Ост-Індія) народився Адріан Фоккер, голландський фізик, який удосконалив метод, вперше використаний Альбертом Ейнштейном для опису броунівського руху - хаотичного зиґзаґоподібного руху найдрібніших частинок, зважених в рідині (рівняння Фоккера-Планка).

17 серпня 1896 року мешканка міста Кройдон (графство Суррей) місіс Бріджет Дрісколл стала першим пішоходом в Англії - жертвою автомобільного наїзду зі смертельним результатом.

17 серпня 1903 року знаменитий американський газетний магнат і видавець Джозеф Пулітцер склав заповіт, в якому доручив після його смерті заснувати премію для журналістів, літераторів і діячів в галузі освіти - саме цей день вважається датою заснування нагороди, грошовий розмір якої становить $ 10 тис. В різні роки її отримали Ернест Хемінгуей, Сол Белоу, Маргарет Мітчелл, Джон Стейнбек, Вільям Фолкнер і інші.

17 серпня 1908 року на екрани вийшов перший анімаційний фільм "Фантасмагорія" ("Fantasmagorie") французького художника-карикатуриста Еміля Коля. Хронометраж стрічки склав дві хвилини.

17 серпня 1916 року в Вероні (Італія) помер Умберто Боччоні, італійський художник, скульптор і теоретик футуризму.

17 серпня 1918 року гетьманом України Павлом Скоропадським був затверджений закон про обмеження ввезення в Українську державу російських грошових знаків.

17 серпня 1925 року в Нью-Йорку відбулася прем'єра фільму "Золота лихоманка" ("The Gold Rush") Чарлі Чапліна. У Лос-Анджелесі (Каліфорнія) стрічку успішно презентували 26 липня 1925 року. Хоча це була єдина комедія Чапліна, знята за заздалегідь готовому сценарію, постановник 27 раз перемонтував картину, перш ніж прийшов до остаточної версії.

17 серпня 1938 року уряд Німеччини видав наказ, згідно якого, починаючи з 1939 року, всі німецькі євреї повинні були називатися Сара і Ізраель, а їхні паспорти повинні мати штамп - червону букву "J" (Jude, нім. - "єврей").

17 серпня 1939 року в Празі помер Степан Смаль-Стоцький, український мовознавець і педагог, громадсько-політичний, культурний і економічний діяч Буковини.

17 серпня 1943 року народився Роберт де Ніро, американський актор і продюсер. Знімався у фільмах: «ХХ століття», «Хрещений батько» (премія «Оскар», 1975 – перший актор, який отримав нагороду за роль не англійською мовою), «Таксист», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Король комедії», «Мисливець на оленів», «Одного разу в Америці», «Недоторкані», «Бронкська історія» та ін.

17 серпня 1947 року в місті Тржічі (Словенія) помер Іван Боберський, український педагог і організатор західно-українського фізкультурно-спортивного руху кінця ХІХ ст.-першої половини ХХ ст.; автор назви "Пласт".

17 серпня 1948 року Мати Тереза залишила обитель Лорето і відправилася блукати по нетрям Калькутти, аби служити найбіднішим з бідних. Пізніше вона згадувала: "Я повинна була покинути монастир, щоб жити серед бідних, допомагаючи їм".

17 серпня 1958 року голова Комуністичної партії Китаю Мао Цзедун проголосив початок політики «великого стрибка».

17 серпня 1960 року в місті Санта-Моніка (шт. Каліфорнія, США) народився Шон Пенн, американський актор, продюсер, сценарист і режисер. Він знявся в картинах "Гра", "Я - Сем", "Шлях Карліто", "Таємнича річка", "Харві Мілк", "Вся королівська рать". Актор вже відзначений двома статуетками "Oscar".

17 серпня 1968 року народився Андрій Кузьменко, відомий український співак, продюсер, телеведучий, шоумен, лідер групи «Скрябін».

17 серпня 1974 року в Римі помер Альдо Палацескі, італійський поет і романіст. У 1920-1930-х рр. письменник неодноразово бував в Парижі, де познайомився знайомиться з Пабло Пікассо, Жоржем Браком, Анрі Матиссом. У 1934 році автор опублікував найвідомішу свою книгу "Сестри Матерассі" - іронічне переосмислення веристського роману XIX ст., де йшлося про двох старих дів-вишивальниць, одержимих шаленою трагікомічній любов'ю до племінника, який розоряє і кидає їх.

17 серпня 1978 року на озброєння ВВС США прийнятий перший винищувач F-16.

17 серпня 1982 року на заводі в місті Лангенхаген, розташованому поблизу Ганновера (Німеччина), компанія "Royal Philips Electronics" (PHG) записала перший комерційний компакт-диск. Це був запис 1979 року чилійського піаніста Клаудіо Аррау, що виконував вальси Шопена. Музиканта особисто запросили на завод, де він натиснув кнопку старту. На час появи CD на споживчому ринку в листопаді 1982 року вже був створений каталог, який налічував близько 150 найменувань; в основному це була класична музика.

17 серпня 1982 року в Києві пішов із життя Ігор Шамо, український композитор. Він був автором симфоній, фортепіанних творів, музики до кінофільмів, понад 300 пісень. Багато років композитор співпрацював з українським поетом Дмитром Луценком, в співавторстві з яким написані пісні "Києве мій", "Не шуми, калина", "Осіннє золото", "Пісня про щастя".

17 серпня 1998 року президент США Білл Клінтон дав свідчення Великому журі про свої стосунки з Монікою Левінські, в яких заявив, що раніше говорив неправду, стверджуючи, що не мав з нею сексуальних контактів і висловив жаль з приводу того, що сталося.

17 серпня 1998 року урядом Російської Федерації оголосило технічний дефолт за основними видами державних боргових зобов'язань.

17 серпня 2010 року в Києві помер Володимир Юрчишин, український художник-графік, майстер книжкового оформлення; лауреат Державної премії України імені Т.Г.Шевченка (1990) за художнє оформлення видання "Літопис руський" (1989).

17 серпня 2010 року в Києві помер Олесь Ульяненко, український письменник, наймолодший лауреат Малої Шевченківської премії (1997).

17 серпня 2011 року на навколоземну орбіту вивели український супутник "Січ-2".

Олександр Рудяченко. Київ