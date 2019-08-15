Фестиваль кіно просто неба Lampa.doc їде до Житомира

У Житомирі впродовж 16-18 серпня триватиме вояж-фестиваль документального кіно просто неба «Lampa.doc».

Про це йдеться на сторінці заходу у Facebook.

«На три вечори серпня наш фестиваль-вояж зупиниться біля кінотеатру «Жовтень». Його будівля виконана в стилі соцреалізу, а фойє облицьовано гранітом і кубинським мармуром, що дарують прохолодний спокій. 10 історій про любов буде показано на площі біля кінотеатру», - йдеться у дописі.

Зокрема, два вечори 17-18 серпня підлітки зможуть переглянути фільми спеціальної програми «Lampa.teens». Мовою кіно говоритимуть про виховання дбайливого ставлення до природи (фільм «Завтра», Франція) та про історію кінематографа («Люм’єри», Франція).

Показ сеансів стартує о 20.30.

Вперше саме глядачі вирішать, який фільм їм сподобався найбільше. 16 серпня на сайті фестивалю відкриється голосування, яке триватиме до завершення заходу. 14 вересня у Києві відбудеться показ-закриття, де три години показуватимуть фільми-улюбленці за рейтингом глядацького голосування «Lampa.doc-2019».

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Lampa.doc – це культурно-мистецький захід, котрий популяризує сучасне документальне кіно в регіонах України.

Цьогоріч фестиваль проходить вже вчетверте та охопить фільмами 8 міст, а також покаже українське документальне кіно просто неба у Варшаві. До нинішньої програми додався і дитячий блок, в якому йтиметься про дбайливе ставлення до природи.