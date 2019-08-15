“Бориспіль” цьогоріч обслужив вже 9 млн пасажирів

“Бориспіль” цьогоріч обслужив вже 9 млн пасажирів

Укрінформ
Міжнародний аеропорт “Бориспіль” з початку 2019 року обслужив 9 млн пасажирів.

Про це повідомляє Міжнародний аеропорт «Бориспіль» на Facebook.

«Бориспіль» обслужив 9 мільйонів пасажирів у 2019 році”! - йдеться у повідомленні.

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Команда аеропорту висловила своїм пасажирам подяку за довіру і побажала гарних польотів.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний аеропорт “Бориспіль” у 2018 році обслужив 12,6 млн пасажирів, що на 19,4% більше, ніж у 2017 році.

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