Завершилися зйомки фільму про знаменитого Олега Базилевича

Творча група та кінокомпанія “Магіка-фільм” завершили знімальний період повнометражного фільму “Базиль”, присвячений непростій долі знакового гравця і наставника вітчизняного футболу Олега Базилевича.

Про це повідомляється на сторінці кінокомпанії у Facebook.

“Відзняли останній епізод про роботу Базилевича в Узбекистані та трагічну історію загибелі в авіакатастрофі футболістів, тренерів, медиків і адміністраторів ташкентського “Пахтакора” в небі над Україною в 1979 році... 11 серпня виповнилося 40 років від дня катастрофи”, - ідеться в повідомленні.

У “Магіка-фільм” нагадали, що тоді Базилевич дивом залишився живий, бо полетів з Ташкента до Мінська на матч не з командою, а напередодні, щоб побачитися з дружиною і сином у Сочі. Цей біль за загиблими учнями і соратниками, за його власним зізнанням, він носив у собі все життя.

Як зазначається, склад тієї команди з Узбекистану був, мабуть, найсильніший за всю історію ташкентського клубу. І не в останню чергу завдяки Базилевичу - одному з новаторів тренерського мистецтва, який свого часу і створив той колектив.

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Зйомки фільму пройшли у Ташкенті і Самарканді. Серед героїв, знятих в Узбекистані, футболісти - учні Базилевича, вдова другого тренера команди Ідгая Тазетдінова - Алла Сергіївна.

В кінокомпанії зазначили, що фільм “Базиль” створюється за підтримки Міністерства культури України, і подякували за допомогу в організації зйомок Національній кінокомісії Узбекистану, представникам уряду та футбольному клубу “Пахтакор”.