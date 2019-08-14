Дні українського кіно пройдуть перед кінофестивалем у Торонто

Українські фільми візьмуть участь у 44-му Міжнародному кінофестивалі у Торонто (TIFF), що відбудеться 5 -15 вересня. Передуватимуть фестивалю Дні українського кіно, що стартують 30 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Цьогоріч у програмі Міжнародного кінофестивалю у Торонто буде представлено два українські фільми, створені за підтримки Держкіно: антиутопію “Атлантида” Валентина Васяновича - у секції Contemporary World Cinema, а драму “Пофарбоване пташеня” Вацлава Маргоула за однойменним романом Єжи Косинського – у секції Special Presentation”, - ідеться в повідомленні.

Крім того, в межах фестивалю традиційно працюватиме Український стенд, який познайомить відвідувачів з можливостями кіновиробництва в нашій країні.

“Цього року ми маємо потужне представлення сучасного кінодоробку України у Торонто: це і участь наших фільмів у конкурсній програмі TIFF-2019, і національний стенд, що працюватиме під час фестивалю, і показ найкращих нових українських стрічок на Днях українського кіно. Стратегія нашої світової кіноінтеграції діє, і ми досить швидко рухаємося у цьому напрямку”, – зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

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Під час традиційного українського бізнес-сніданку, який організує Держкіно разом із Благодійним фондом Ігоря Янковського, планується знайти партнерів для співпраці та обговорити конкретні кроки з реалізації угоди, підписаної нещодавно між Кабінетом міністрів України та урядом Канади, що має дозволити створювати кіно в офіційній копродукції та полегшити процес спільного виробництва.

У програмі Днів українського кіно, що пройдуть напередодні TIFF, – істерн “Дике поле” Ярослава Лодигіна, сатирична драма “Донбас” Сергія Лозниці, трагікомедія “Вулкан” Романа Бондарчука, пригодницьке фентезі “Викрадена принцеса” Олега Маламужа та мюзикл “Гуцулка Ксеня” Олени Дем'яненко.

Дні українського кіно у Торонто триватимуть три дні - з 30 серпня по 1 вересня - у кінотеатрі “Карлтон”. Організатори заходу - Державне агентство України з питань кіно, Посольство України в Канаді та Українське Національне Об’єднання – Торонто.