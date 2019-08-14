Блищанка: чому варто пам'ятати про своє коріння

На сході Заліщицького району Тернопільської області розташоване село Блищанка. Легенда говорить: «Тисячі маленьких озерець води виблискували проти сонця і зачаровували своєю красою». Звідси й походить назва - Блищанка.

Тут ріс мій батько Ігор Стадник, народився і виріс дід Ярослав Стадник, сюди одружившись переїхав прадід Кирило Стадник. Останній присвятив своє життя просвітницькому, культурному розвитку Блищанки і регіону, за це був заарештований у 1939 році більшовицькою владою, засуджений та вивезений в Архангельську область, де і зник безвісти...

Село не тільки зачаровує своєю красою, але славиться просвітницькою та патріотичною діяльністю. Тут діяли зокрема, товариства «Просвіта», «Луг», «Сокіл», драматичний і співочий гуртки, духовий оркестр, активно велася підпільна робота ОУН та УПА.

Так, мій прадід Кирило був керівником осередку Просвіти в 30-40рр., вів аматорський гурток, брав участь в діяльності ОУН... Завдяки енергії, організаторським здібностям мого прадіда в 1934 році було збудовано Народний дім «Просвіти». Цікавим є факт, що землю під будівництво Народного дому надала родичка Юрія Вербицького, Героя Небесної Сотні.

І ось приблизно через 80 років після втрати зв’язку з Кирилом Стадником я вперше у мальовничому краї Тернопільської області, де жив і творив мій прадід. В сільській бібліотеці мене зустріла Ольга Зенов‘ївна Бурдейна, завдяки натхненній роботі якої зберігається та продовжує функціонувати сільська бібліотека й читальна зала. Патріотизм, національна відданість пані Ольги дозволяє зберігати і поширювати історію відомих блищанецьких діячів (від фотографій до книжок і газетних заміток).

Я щиро вдячна усім односельчанам, а особливо пані Ользі за те, що так натхненно, на власному інтузіазмі, без усіляких винагород, зберігають пам’ять про свою історію та тих, хто творив і розбудовував нашу державу.Здалось, що пані Ольга була вражена й дуже збентежена моїм візитом, вона з хвилюванням та щирим запалом почала діставати різні матеріали, розповідати і показувати всі згадки про прадіда. Потім запропонувала екскурсію селом і показала той самий Народний дім «Просвіти», який будував мій прадід, після перебудови тут було розміщено клуб.

Роксолана Стадник

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