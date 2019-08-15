15 серпня: народний календар і астровісник

Нині святого Стефана; що й кому прибавить отава, передбачаємо погоду на вересень і про повню

Колись вірили, що саме Медовий Спас проводжає літо. Це засвідчують приказки: “Перший Спас — проводи літа”, “З Першого Спасу холодні роси”, “Перший Спас — перша сівба озимих”.

Церква цього дня згадує першомученика Стефана. Цей святий – перший християнський мученик, що походив з єврейської діаспори. За проповідь християнства його згідно з рішенням суду Синедріону забили до смерті камінням. Сталося це приблизно в 33 – 36 роках. Одним із тих, хто підтримав жорстоке убивство Стефана, був Савл – майбутній першоверховний апостол Павло. У християнській церкві першомученик Стефан вшановується як святий, архідиякон і апостол від сімдесяти. Святого зображають на іконах з каменем на голові, іноді на плечах, і з пальмовою гілкою в руці, що символізує перемогу над смертю. До першомученика Стефана звертаються з молитвою під час гонінь, переслідувань, а також просячи про навернення рідних і близьких до Бога.

На Стефана починали косити отаву – нову траву, яка встигла нарости після скошеної. «З’явилась отава – для сіна прибава». За цим днем передбачали погоду на вересень.

З іменинами вітайте Стефана, Василя, Платона.

14-15 місячні дні. Повня. Сьогодні небезпечно сумніватися. Потрібно вірити в будь-що: стілець, парасолю, сигарету, дружбу, Бога. Також добре перебувати поряд із тим, хто подібну віру вселяє — тим, хто дозволяє нам переконатися в надійності, непорушності цього хиткого світу, попри його змілілість, плинність і мінливість. На кого можна покластися, наче на солону пружну морську хвилю, яка надійно тебе тримає. А тому, у кого немає віри, варто поводитися точнісінько так, наче вона в нього є: і віра прийде згодом. Наче музика .

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1909 – +6,2, а найтеплішим у 2008 – +35,4.