Університет у Британії заборонить бургери задля порятунку довкілля
Укрінформ
Лондонський університет імені Голдсміта заборонить продаж яловичини заради боротьби зі зміною клімату.
Про це повідомляє Sky News.
“Університет імені Голдсміта заборонить продаж яловичини в кампусі заради боротьби зі зміною клімату”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лондонський університет вилучить з початку наступного місяця з продажу всі товари з яловичиною. А до 2025 року він прагне досягти нейтрального рівня викидів вуглецю.
Від початку навчального року студентів також зобов'яжуть доплачувати збір у 10 пенсів за використання кожної пластикової пляшки й одноразових стаканів, щоб таким чином знеохотити їх до подальшого користування пластиковими матеріалами.
Також повідомляється, що до планів вишу входить збільшення сонячних панелей у кампусі та повний перехід на відновлювальну енергію.