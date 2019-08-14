Університет у Британії заборонить бургери задля порятунку довкілля

Лондонський університет імені Голдсміта заборонить продаж яловичини заради боротьби зі зміною клімату.

Про це повідомляє Sky News.

“Університет імені Голдсміта заборонить продаж яловичини в кампусі заради боротьби зі зміною клімату”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лондонський університет вилучить з початку наступного місяця з продажу всі товари з яловичиною. А до 2025 року він прагне досягти нейтрального рівня викидів вуглецю.

Від початку навчального року студентів також зобов'яжуть доплачувати збір у 10 пенсів за використання кожної пластикової пляшки й одноразових стаканів, щоб таким чином знеохотити їх до подальшого користування пластиковими матеріалами.

Також повідомляється, що до планів вишу входить збільшення сонячних панелей у кампусі та повний перехід на відновлювальну енергію.