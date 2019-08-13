Українська співачка спродюсує кінокомедію

Перший проєкт продюсерського дебюту співачки Олі Полякової - кінокомедія "Зірки за обміном" - став переможцем 11-го конкурсу кінопроєктів Держкіно в категорії "Ігрові повнометражні національні фільми для широкої аудиторії".

Таким чином, стрічка отримає додаткову фінансову підтримку від держави, повідомили Укрінформу у пресслужбі компанії Secret Service Entertainment Agency.

"Найочікуваніша кінокомедія "Зірки за обміном" вийде на широкий екран 2020 року й буде представлена Поляковою спільно з українською компанією, лауреатом численних міжнародних премій, KINOROB. Режисером картини стане Олексій Даруга", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає сама Оля Полякова, в кінопроєкті вона зіграє головну жіночу роль і вперше в житті виступить у ролі продюсера.

"Разом із компанією KINOROB ми запускаємо найбільшу очікувану кінокомедію 2020 року. І, звичайно ж, вона про шалене... ні, не кохання - ненависть. Моїм партнером буде мегапопулярний артист", - заінтригувала Полякова.

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Незважаючи на те, що сюжет майбутньої кінострічки поки що не розголошується, сценарій та ідея фільму отримали високу оцінку комісії під час пітчингу, на якому було представлено проєкт, зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, акторський дебют Полякової відбувся в січні 2018 року в комедії "Свінгери", яка за підсумком прокату стала найбільш касовою україномовною комедією, а також у першому в Україні сіквелі "Свінгери-2", який став найкасовішим українським фільмом 2019 року.