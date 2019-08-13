У Києві покажуть найкраще короткометражне кіно з фестивалів

Вродовж дев’яти днів — з 17 по 25 серпня - у Києві, у музеї “Золоті ворота”, в рамках проведення Bouquet Kyiv Stage триватиме фестиваль “Кінобукет”.

Про це повідомляється на сайтіУкраїнської кіноакадемії.

“Кінофестиваль презентує найкращі українські короткометражні стрічки від відомих українських фестивалів та кінооб’єднань. Це добірки фільмів від Національної кінопремії “Золота дзиґа”, Одеського міжнародного кінофестивалю, кінофестивалів Docudays UA, “Відкрита ніч”, “Молодість”, “КРОК”, об’єднання "СУК" та проєкту "Дивись українське", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, програма кожного дня — це "букет" фільмів, сформований програмним директором фестивалю Володимиром Войтенком за безпосередньої участі оргкомітетів фестивалів премій та кінопроєктів.

"Кінобукет" стартує 17 серпня. Початок кінопоказів — щодня о 19:00.

У програмі:

17 серпня - Кінобукет від Національної кінопремії "Золота дзиґа" Української кіноакадемії;

18 серпня - Кінобукет від Міжнародного кінофестивалю анімаційних фільмів "КРОК";

19 серпня - Кінобукет від кінофестивалю "Відкрита ніч";

20 серпня - Кінобукет від об'єднання "Сучасне Українське Кіно";

21 серпня - Кінобукет від проєкту "Дивись українське!";

22 серпня - Кінобукет від Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість";

23 серпня - Кінобукет від Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA;

24 серпня - Кінобукет від Одеського міжнародного кінофестивалю;

25 серпня - Київський Кінобукет.

Вхід на всі події кінофестивалю - за вхідним квитком на територію "Золотих Воріт".

Організатор кінофестивалю – Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в Україні - дивись українське!" за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Партнер фестивалю – компанія "Кіномедіа".

Другий фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage відбудеться 16 — 26 серпня у Софії Київській та “Золотих воротах”. Повну програму фестивалю можна знайти за посиланням.