Казка стала дійсністю: у Німеччині знайшли надгробок Білосніжки

Тепер він знаходиться в музеї єпархії Бамберга (Diözesanmuseum).

У баварському містечку Лор-ам-Майн (Lohr am Main) знайдена надгробна плита, яка належить прототипу Білосніжки зі знаменитої казки братів Грімм - Марії-Софії фон Эрталь. Про це повідомляє DW.

Коли дівчині виповнилося 18 років, батько знову одружився. Нова дружина пасербицю незлюбила, тому дівчині довелося покинути рідний дім. Пішла вона, щоправда, не до лісу, а в монастир. Батькіщина Марії-Софії знаходиться в оточеному "дрімучими лісами" Шпессарте (Spessart). Звідти високогірна стежка веде через "сім гір". Там у часи Білосніжки жили трудяги-рудокопи. Всі вони – і діти, і дорослі – були маленького зросту, а для роботи в шахтах одягали плащі з капюшонами.

Про долю дівчини з відомого дворянського роду і її життя в монастирі бенедиктинців в Бамберзі, в абатстві Св. Михайла, відомо небагато. Померла "справжня" Білосніжка в 1796 році: її заповіт знаходиться в міському архіві Бамберга, а офіційне оголошення про смерть (Totenzettel) - в університетській бібліотеці Вюрцбурга.

Тривалий час про місцезнаходження надгробної плити нічого не було відомо. Допоміг випадок: надгробок випадково знайшли спадкоємці одного старовинного будинку в Бамберзі. Пошукавши в інтернеті, вони зрозуміли, що мова йде про історичну пам'ятку і передали її музею католицької єпархії баварського міста.

У музеї плиту дослідили, ґрунтовно почистили і реставрували. Тепер вона знаходиться в музеї єпархії Бамберга (Diözesanmuseum). Це скромна овальна плита з темно-сірого мармуру, єдина прикраса - зірки білого кольору. На камені написано: "Благородна героїня християнства – тут вона спочиває після перемоги віри істиною в очікуванні Світлого Воскресіння".