14 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні Перший Спас або Макотрус; міняємо пропасницю і меланхолію на “маковійську квітку” і гарний настрій

Церква цього дня святкує Винесення Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього, а також вшановує пам’ять мучеників Маккавеїв. Але в народі здавна закріпилися інші назви: Маковія, Макотруса, Перший Спас, Медовий Спас. Одним із головних символів Маковія була «маковійська квітка», яка складалася з чебрецю, чорнобривців, кудрявців, настурцій, рути-м’яти, васильків, нагідок, роман-зілля тощо. Крім того, до «квітки» додавали й невеличкий соняшник, який символізував сонце. Букет пов’язували червоною стрічкою, оздоблювали намистом. «Маковійську квітку» освячували в церкві, а потім підвішували до сволока або ж до божниці, де вона висіла протягом року. З квітів при потребі готували ліки чи купелі, дівчата вплітали їх у коси. З маківок робили навар від безсоння, зерням обсипали обійстя, щоб відьми не відбирали молоко у корів: “Тоді, відьмо, молоко від моєї корови забереш, як цей мак збереш”, - приповідували селяни. На Маковія святили не тільки маковійську квітку і мед, а також і воду. Вода вважалася цього дня цілющою навіть у водоймах. Тому, попри заборону купатися після Іллі, у цей день хворі на пропасницю йшли до річки й купалися, сподіваючись на одужання. Також на Маковія зазвичай освячували і криниці, а ще на цей день припадав останній день колективних толок.

Прикметно, що не тільки українські селяни відзначали Маковія, але й містяни. Зокрема, саме на Маковія в давнину, протягом декількох століть, відзначали своєрідний День Києва — загальноміське свято, яке ще називали Маковійською церемонією, під час якої влаштовувався парад міського війська з гарматами і кавалерією, музикою і корогвами, великий магістерський бенкет у ратуші і обід братчиків у цехах. Ті, хто ухилявся від участі в церемонії, мусив заплатити чималий штраф. Також цього дня дозволялося стріляти в місті скільки завгодно. Свято відзначалося з ХVІ століття аж до 1835 року, допоки російське самодержавство не позбавило Київ Магдебурзького права. Про тодішні святкування можна прочитати в праці українського історика і етнографа Миколи Закревського “Опис Києва”.

Іменинники сьогодні Олександр, Дмитро, Софія.

13-14 місячні дні, Місяць у Водолії. Різноманітні несподівані події можуть трапитись цього дня. Як прикрі, так і чудові. Як потворні, так і дивовижно прекрасні. У яскраво виражених холериків може бути істерія. Меланхоліки можуть впасти якщо й не в депресію, то в ще більшу меланхолію. Як відрізнити одне від іншого? І чи треба? День накопичення нової інформації, знань, але все зайве потрібно одразу ж відкидати. Для початку важливих великих справ день не надто вдалий і краще зачекати більш слушного моменту. Не забувайте, що завтра повня.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1923 – +8,1, а найтеплішим у 1946 – +36,3.