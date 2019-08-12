На Полтавщині бачили два сонця

Рідкісне природне явище – паргелій (різновид гало) – спостерігали минулої суботи, 10 серпня, мешканці Великобагачанського району Полтавської області.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook одна зі свідків різновиду гало відомий синоптик Наталка Діденко.

«Я паргелій учора, 10 серпня, бачила вперше. Навіть не зрозуміла одразу. Неймовірна краса, враження — від захоплення до трохи якогось страху. Що там казати, якби ми були не в сучасній машині на сучасній дорозі, а йшли полтавськими хащами, босі, з якимись торбами за плечима і раптом побачили отакий паргелій! До речі, трапилося це в районі села Коноплянка Великобагачанського району Полтавської області о 19.43. Паргелій зі старої грецької означає фейкове сонце, несправжнє, фальшиве. Дуже красиво, раптом колись побачите, будете знати – паргелій», - написала Діденко.

Вікіпедія пояснює, що паргелій виглядає як світла райдужна пляма на рівні сонця. Виникає внаслідок заломлення сонячного світла в анізотропно орієнтованих кристаликах льоду, що парять в атмосфері.

А завідувач кафедри географії та країнознавства Полтавського педагогічного університету ім. В.Г. Короленка професор Леонід Булава стверджує, що світлове коло при заході сонця (паргелій) віщує різку зміну погоди.

Фото: Facebook Наталки Діденко