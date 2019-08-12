Чеський Локет занурився в Середньовіччя
На ньому побувала кореспондент Укрінформу.
У замку, перші згадки про який в історичних хроніках сягають 1234 року, зібралися артисти та аматори в історичних костюмах.
Гуляння проходили в супроводі середньовічної музики у виконанні вуличних акторів. Гості не тільки могли придбати автентичні товари від ремісників, а й самі спробувати сили в їх виготовленні.Фестиваль у замку Локет / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ
Кульмінацією фестивалю - вже 26-го за ліком - став лицарський турнір.
У добу Середньовіччя Локет мав важливе стратегічне значення як неприступна фортеця на кордоні з німецькими землями, але згодом утратив роль застави. Проте він зберіг за собою статус резиденції чеських королів.
З плином століть замок поступово приходив в занепад. У 1822 році тут відкрили в'язницю, яка діяла до 1949-го.
З 1968 року замок Локет є пам'яткою культури, що діє як музей.