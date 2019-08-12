Чеський Локет занурився в Середньовіччя

У старовинному чеському замку Локет, що лежить за 120 кілометрів від Праги, відбувся традиційний готичний фестиваль.

На ньому побувала кореспондент Укрінформу.

У замку, перші згадки про який в історичних хроніках сягають 1234 року, зібралися артисти та аматори в історичних костюмах.

Гуляння проходили в супроводі середньовічної музики у виконанні вуличних акторів. Гості не тільки могли придбати автентичні товари від ремісників, а й самі спробувати сили в їх виготовленні.

Фестиваль у замку Локет / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Кульмінацією фестивалю - вже 26-го за ліком - став лицарський турнір.

У добу Середньовіччя Локет мав важливе стратегічне значення як неприступна фортеця на кордоні з німецькими землями, але згодом утратив роль застави. Проте він зберіг за собою статус резиденції чеських королів.

З плином століть замок поступово приходив в занепад. У 1822 році тут відкрили в'язницю, яка діяла до 1949-го.

З 1968 року замок Локет є пам'яткою культури, що діє як музей.